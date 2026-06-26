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1100 बीघा गोचर जमीन घोटाला: सीएम ने लिया एक्शन, फतेहपुर तहसीलदार सस्पेंड

सीकर: जिले के फतेहपुर में चर्चित 1100 बीघा गोचर भूमि रजिस्ट्री मामले में बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है. मामले में फतेहपुर के तहसीलदार हितेश चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर की गई. स्थानीय लोग पिछले चार महीनों से इस मामले में कार्रवाई की मांग लगातार उठा रहे थे.

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार फतेहपुर के कसेरा बीहड़ क्षेत्र में स्थित लगभग 1100 बीघा ऐतिहासिक गोचर भूमि की कथित अवैध रजिस्ट्री से जुड़ा है. फरवरी 2026 में हुई इस रजिस्ट्री के बाद मामला सुर्खियों में आया था. आरोप लगे कि सरकारी गोचर भूमि को नियमों की अनदेखी कर निजी नामों पर दर्ज कर दिया गया, जिससे सरकारी भूमि के संरक्षण पर गंभीर सवाल खड़े हुए.

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फतेहपुर बाजार भी बंद रहे: मामले के सामने आने के बाद फतेहपुर में लोगों का भारी विरोध देखने को मिला. विभिन्न सामाजिक संगठनों, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने इस कथित घोटाले के खिलाफ आंदोलन शुरू किया. विरोध के दौरान फतेहपुर बाजार भी बंद रहे और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किए गए. आंदोलनकारियों की मुख्य मांग दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गोचर भूमि को मूल स्थिति में बहाल करने की थी.