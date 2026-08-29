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फतेहपुर छात्र की मौत का मामला: सरस्वती बाल विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य सक्षम त्रिवेदी गिरफ्तार, प्रबंधक की तलाश जारी

सीसीटीवी फुटेज में स्कूल से जाता दिखा छात्र: प्रारंभिक जांच के बाद उसी दिन अभियोग पंजीकृत किया गया था. पुलिस के अनुसार मुकदमा दर्ज करने में 24 या 48 घंटे की देरी होने की बात सही नहीं है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 26 अगस्त को तेजस स्कूल पहुंचा था. परीक्षा के दौरान उसके और एक अन्य छात्र के पास नकल से संबंधित पर्ची मिलने पर प्रधानाचार्य ने दोनों को परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की.

छात्र के स्वजन की तहरीर पर दोनों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. एसपी ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि छात्र के स्वजन ने घटना के अगले दिन दोपहर तहरीर दी थी.

फतेहपुर: सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के कक्षा 12 के छात्र तेजस द्विवेदी (17) की मौत के मामले में पुलिस ने नामजद प्रधानाचार्य सक्षम त्रिवेदी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि फरार चल रहे विद्यालय प्रबंधक राकेश त्रिवेदी की तलाश में पुलिस की टीमें लगाई गई हैं.

सौरा चौकी के पास अचेत मिला था छात्र: यह घटनाक्रम विद्यालय के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है. इसके बाद करीब 10:30 से 10:45 बजे के बीच तेजस स्कूल से बाहर निकलता दिखाई दिया. रास्ते में लगे सीसीटीवी में करीब 11:39 बजे वह स्वयं साइकिल चलाकर सौरा की ओर जाता नजर आया. करीब 1:40 बजे सौरा चौकी पुलिस को पानी की टंकी के पास छात्र के अचेत अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पसलियों में फ्रैक्चर की पुष्टि: पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कूल आईडी से उसकी पहचान की और स्वजन को सूचना दी. छात्र को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां से कानपुर रेफर किए जाने के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऊपरी सीने में कंट्यूजन, पेट के क्षेत्र में चोट और कुछ पसलियों में फ्रैक्चर समेत अन्य चोटों का उल्लेख है. पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन चोटों का विद्यालय के अंदर हुई कार्रवाई से कोई प्रत्यक्ष संबंध स्पष्ट नहीं हुआ है.

क्राइम सीन कराया जाएगा री-क्रिएट: छात्र के स्कूल से निकलने के बाद अचेत अवस्था में मिलने तक की पूरी घटना और चोटों के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही है. क्राइम सीन का री-क्रिएशन कराया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मेडिकल बोर्ड से विशेषज्ञ राय भी ली जाएगी. छात्र की मौत के बाद शुक्रवार को उसकी मां नीलम द्विवेदी समेत स्वजन सदर कोतवाली पहुंचे थे. कार्रवाई को लेकर असंतोष जताते हुए परिजन कोतवाली परिसर में धरने पर बैठ गए थे.

सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल ने जताया शोक: देर रात एफआईआर की प्रति मिलने के बाद परिजन शांत हुए. शनिवार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी पीड़ित परिवार से मिला और निष्पक्ष जांच व दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की. पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. फतेहपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश उत्तम पटेल ने पीड़ित परिवार से मिलकर कहा कि बहुत ही हृदय विदारक घटना है, पुलिस ने कार्रवाई बहुत धीमी गति से की है और पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिलना चाहिए.

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