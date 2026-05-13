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यूपी में आंधी-तूफान का तांडव; फतेहपुर में 7 लोगों की मौत, मिर्जापुर में 8 लोगों की गई जान

फतेहपुर में बुधवार शाम आए भीषण आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचाई है. दीवार और पेड़ गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई.

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आंधी के साथ आई मौत: फतेहपुर में दो महिलाओं समेत सात की जान गई, चार गंभीर (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 10:57 PM IST

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Updated : May 13, 2026 at 11:02 PM IST

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फतेहपुर/मिर्जापुर: फतेहपुर जनपद में बुधवार शाम आए तेज आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचाई है. अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दीवार गिरने, पेड़ टूटने और टीन शेड ढहने की घटनाओं में दो महिलाओं समेत सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसों के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया है, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. एडीएम अविनाश त्रिपाठी के मुताबिक, गाजीपुर थाना क्षेत्र के डोढ़ावर गांव निवासी 12 वर्षीय ऋतिक की मौत टीन शेड गिरने से हुई. वहीं मिर्जापुर जिले में बुधवार को देर शाम आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई. आंधी पानी के कारण अलग-अलग थाना क्षेत्र में आठ लोगों की जान चली गई है

अलग-अलग गांवों में हुई मौतें: हथगाम थाना क्षेत्र के चलथरा गांव निवासी 65 वर्षीय उमैरा आंधी के दौरान छत से उतरते समय गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं. अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई, जिससे परिजन स्तब्ध हैं. वहीं मनमोहनपुर गांव के 68 वर्षीय वासुदेव जब जंगल से लौट रहे थे, तभी उन पर पेड़ गिर गया. सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के अब्दुलगनीपुर में 41 वर्षीय प्रेमा देवी भी पेड़ गिरने की चपेट में आ गईं और जान गंवा बैठीं.

मलबे में दबने से हुए हादसे: मंडवा गांव निवासी 80 वर्षीय अब्दुल जलील की मौत दीवार गिरने से मलबे में दबकर हो गई. खागा थाना क्षेत्र के बसंता का पुरवा गांव में 15 वर्षीय ननकी छत पर गेहूं समेट रही थी, तभी पड़ोसी का निर्माणाधीन मकान ढह गया. मलबे में दबने से किशोरी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिससे गांव में मातम छा गया है. हुसेनगंज थाना क्षेत्र के बम्हरौली गांव में मकान गिरने से शियाकली गंभीर रूप से घायल हुईं, जिन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

घायलों का उपचार और नुकसान: आंधी-तूफान में शिवांश, कल्पना देवी, श्रीदेवी और चंद्रपाल की पत्नी समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है. तेज तूफान के कारण किसानों की फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है. कई स्थानों पर बिजली के पोल गिरने से विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई है, जिसे बहाल करने का प्रयास जारी है.

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Last Updated : May 13, 2026 at 11:02 PM IST

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