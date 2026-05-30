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फतेहपुर में आंधी-बारिश का कहर: छप्पर गिरने से बुजुर्ग किसान की मौत, 9 लोग घायल और मोबाइल टावर क्षतिग्रस्त

बहरीडेरा गांव में हवा में उड़ती टिन शेड की चपेट में आने से बच्ची घायल, फतेहपुर के कई गांवों में बिजली आपूर्ति ठप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में देर रात आई तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई. चक्रवाती हवाओं के साथ 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली इस विनाशकारी आंधी के कारण जिले में कई कच्चे मकान और पक्की दीवारें ढह गईं. इस प्राकृतिक आपदा के दौरान किशनपुर थाना क्षेत्र के सिलमी गांव में छप्पर गिरने से बुजुर्ग किसान की मौत हो गई. इसके अलावा जिले के अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों से आंधी-पानी की चपेट में आने से करीब नौ लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली है. मलबे में दबे बुजुर्ग किसान: सिलमी गांव के रहने वाले 68 वर्षीय किसान त्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी उर्फ पराग त्रिपाठी रात में अपने परिवार के साथ घर के बाहर बने एक छप्पर के नीचे सो रहे थे. रात करीब दो बजे अचानक मौसम बिगड़ने और तेज हवाएं चलने पर परिवार के अन्य सदस्य सुरक्षित तरीके से पक्के घर के अंदर चले गए थे. हालांकि, कुछ देर बाद त्रिवेणी प्रसाद किसी काम से बाहर निकले और उसी छप्पर के नीचे जाकर खड़े हो गए. इसी दौरान आंधी के तेज झोंके के कारण छप्पर अचानक भरभराकर ढह गया और वे उसके मलबे के नीचे दब गए. करीब 12 घंटे तक मोबाइल नेटवर्क सेवाएं पूरी तरह से बाधित रहीं. (Photo Credit: ETV Bharat) अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम: आसपास मौजूद परिजन उन्हें मलबे से बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. इस हादसे के दौरान पास में लगा एक विशाल नीम का पेड़ भी जड़ से उखड़कर पड़ोसी के पक्के शौचालय पर गिर गया, जिससे वह भी पूरी तरह जमींदोज हो गया. स्थानीय प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और दैवीय आपदा राहत कोष से नियमानुसार उचित आर्थिक सहायता दिलाने का पूरा आश्वासन दिया है. इस बीच, आक्रोशित ग्रामीणों ने व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं.