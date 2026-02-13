ETV Bharat / state

फतेहपुर में रिश्तों का कत्ल; शराब के लिए रुपये न देने पर बेटे ने मां को रॉड से पीटकर मारडाला

फतेहपुर : मालवा थाना क्षेत्र के बरमतपुर गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बेटे ने शराब के लिए रुपये न मिलने पर अपनी मां की राड से पीट पीट कर हत्या कर दी. चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो खून से लथपथ महिला को अस्पताल पहुंचाया. जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

मालवा थाना प्रभारी राज किशोर ने बताया कि घटना क्षेत्र के बरामतपुर गांव की है. बरामतपुर गांव के रहने वाले रामचंद्र रैदास मालवा थाने में होमगार्ड हैं. उन्होंने बताया कि उनका बड़ा बेटा अरविंद शराब पीने का आदी है. बीते गुरुवार को शाम करीब 4 बजे अरविंद नशे की हालत में घर पहुंचा और अपने मां (माया देवी) से रुपये मांगने लगा. इस दौरान माया ने रुपये देने से इनकार किया तो उसने घर में पड़े मोटरसाइकिल के सॉकर (रॉड) से हमला कर दिया. जिससे माया देवी गंभीर घायल हो गईं. परिजन माया को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे. जहां हालत नाजुक देख डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर हैलट हॉस्पिटल रेफर कर दिया. जहां इलाज के दौरान माया देवी की मौत हो गई.

मालवा थाना प्रभारी के अनुसार माया देवे के देवर शिव पूजन ने बताया कि मां को राड से पीटने के बाद अरविंद नशे की हालत में काफी देर तक वहीं पर बैठा रहा. इसके बाद परिजनों और पड़ोसियों के पहुंचने के बाद मौके से भाग गया था. फिलहाल आरोपी अरविंद कुमार को दीवान का पुरवा मोड़ नहर पुलिया से गिरफ्तार कर लिया गया है. पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.