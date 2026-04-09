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फतेहपुर: समाजसेवी अशोक तपस्वी ने श्मशान घाट में मनाया 64वां जन्मदिन, जलती चिताओं के बीच काटा केक

अशोक तपस्वी पिछले करीब 12 वर्षों से निरंतर निस्वार्थ भाव से मानव सेवा के कार्यों में जुटे हुए हैं. वे अब तक लगभग 250 अज्ञात शवों का पूरे विधि-विधान से अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं.

फतेहपुर: फतेहपुर जिले में एक अनोखी और मानवीय पहल देखने को मिली है. यहां समाजसेवी अशोक तपस्वी ने अपना 64वां जन्मदिन श्मशान घाट में कर्मियों के साथ मनाया. जलती चिताओं के बीच केक काटकर उन्होंने न सिर्फ अपनी खुशी साझा की, बल्कि वहां कार्यरत कर्मचारियों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया.

हजारों घायलों की बचाई जान: अशोक तपस्वी ने अब तक करीब 3500 घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उनका कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं में तड़पते लोगों को देखकर उन्होंने यह संकल्प लिया था कि वे जितना संभव होगा, लोगों की मदद करेंगे. मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले अशोक तपस्वी वर्ष 1985 में फतेहपुर आए और यहाँ अपना व्यापार स्थापित किया था. आज उनका व्यवसाय फतेहपुर से लेकर पुणे तक फैला हुआ है, लेकिन उन्होंने समाजसेवा को ही अपनी पहली प्राथमिकता बनाया है.

निजी एंबुलेंस से करते हैं सेवा: वे अपनी निजी एंबुलेंस के माध्यम से सड़क हादसों के घायलों को अस्पताल पहुंचाते हैं और लावारिस शवों को स्वयं मुखाग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं. उनकी इस अनोखी पहल को देखकर स्थानीय लोगों ने सराहना करते हुए कहा कि आज के दौर में ऐसे लोग समाज को नई दिशा दे रहे हैं. श्मशान घाट के सफाई कर्मी अखिलेश ने बताया कि समाजसेवी का उनके बीच आकर जन्मदिन मनाना उनके लिए गर्व और खुशी की बात है. जहां लोग श्मशान जाने से कतराते हैं, वहां उत्सव मनाकर उन्होंने ऊंच-नीच का भेद मिटाया है.

समाज के लिए बने प्रेरणास्रोत: अशोक तपस्वी का मानना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और वे अंतिम सांस तक इस मिशन को जारी रखना चाहते हैं. उनकी टीम हर समय किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहती है ताकि कोई भी घायल व्यक्ति इलाज के अभाव में दम न तोड़े. फतेहपुर के लोग उन्हें 'मानवता का दूत' मानकर उनका बहुत सम्मान करते हैं. उनके इस कार्य ने यह साबित कर दिया है कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने और उन्हें सम्मान देने में ही निहित है.

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