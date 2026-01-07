ETV Bharat / state

'VB-G Ram G' योजना के केंद्रीय समन्वयक बने MP राजकुमार चाहर; इन राज्यों की जिम्मेदारी

फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर ने बताया कि 5 सदस्यीय केंद्रीय समन्वयक टीम अपने-अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी निभाएगी.

सांसद राजकुमार चाहर.
सांसद राजकुमार चाहर. (Photo Credit: MP Social Media Handle)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 9:13 AM IST

|

Updated : January 7, 2026 at 9:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर को केंद्र सरकार की 'VB-G Ram G' योजना का केंद्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया है. भाजपा नेतृत्व ने उनके संगठनात्मक अनुभव, किसान हितों के लिए काम और प्रभावी जनसंपर्क क्षमता को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी है.

भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर ने बताया कि 5 सदस्यीय केंद्रीय समन्वयक टीम अपने-अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी निभाएंगी. पार्टी ने मुझे शामिल करके राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की जिम्मेदारी दी है.

सांसद राजकुमार चाहर ने बताया कि इस अभियान के तहत प्रदेश और जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता, जिला स्तरीय सम्मेलन, किसान और मजदूर सम्मेलन, चौपालें, ट्रैक्टर रैलियां, किसान पदयात्राएं और बैलगाड़ी यात्रा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

5 केंद्रीय समन्वयक बनाए गए: यह अभियान जनवरी, फरवरी और मार्च तक चलाया जाएगा. इस अभियान के सफल संचालन के लिए पार्टी ने 5 सदस्यीय केंद्रीय समन्वयक टीम का गठन किया है.

इनमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री शंभू कुमार शामिल हैं.

जन जागरूकता अभियान: भारतीय जनता पार्टी 'VB-G Ram G' योजना को लेकर जन जागरूकता अभियान शुरू किया है. वहीं, विपक्ष लगातार इस योजना का नाम बदलने का विरोध कर रहा है.

भाजपा ने विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण (VB-G Ram G ) अभियान के माध्यम से देश भर में किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण समाज के बीच तथ्य परक, प्रमाणिक और सकारात्मक जन जागरण शुरू किया है.

यह भी पढ़ें: सर्दी का सितम; यूपी के कई जिलों का तापमान गिरा, 15 जनवरी तक रहेगी गलन भरी ठंडी

Last Updated : January 7, 2026 at 9:21 AM IST

TAGGED:

WHO IS MP RAJKUMAR CHAHAR
FATEHPUR SIKRI MP RAJKUMAR CHAHAR
VB G RAM G SCHEME COORDINATOR
RAJKUMAR CHAHAR VB G RAM G SCHEME
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.