फतेहपुर शत्रुघ्न हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद, शादी से पहले साली के प्रेमी ने रची थी मौत की साजिश
26 अप्रैल 2023 की शाम को शादी से पहले साली के प्रेमी ने रंजिश में चाकू से गोदकर शत्रुघ्न की हत्या कर दी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 10:48 PM IST|
Updated : April 7, 2026 at 10:55 PM IST
फतेहपुर: जनपद के चर्चित शत्रुघ्न हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 अजय सिंह प्रथम की अदालत ने महेश सिंह और राजन सोनकर को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर कुल ढाई लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. वहीं, सह-अभियुक्ता ननकी उर्फ अंजलि को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया है.
शादी के रिश्ते से शुरू हुआ विवाद: यह वारदात राधानगर थाना क्षेत्र के मोदी ग्राउंड मलाका में हुई. यहां शत्रुघ्न की शादी तय हो चुकी थी. मलाका निवासी विजय पाल के छोटे भाई शत्रुघ्न की शादी 2 मई 2023 को उसकी साली अंजलि उर्फ ननकी से होनी थी. आरोप के मुताबिक, अंजलि इस शादी से खुश नहीं थी और उसने अपने प्रेमी महेश सिंह के साथ मिलकर साजिश रची थी. इसी रंजिश के चलते महेश सिंह ने अपने साथी राजन के साथ मिलकर हत्या के प्लान को अंजाम दिया.
शराब के बहाने सुनसान जगह ले गए: 26 अप्रैल 2023 की शाम महेश सिंह अपने साथी राजन सोनकर के साथ शत्रुघ्न को घुमाने के बहाने घर से ले गया था. मोदी ग्राउंड पहुंचने के बाद उसने एक अन्य युवक को शराब लाने के लिए भेज दिया ताकि वह अकेला रह जाए. लौटने पर प्रत्यक्षदर्शी ने देखा कि महेश चाकू से शत्रुघ्न पर बेरहमी से हमला कर रहा है. शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए और शत्रुघ्न की मोटरसाइकिल भी लूट ले गए थे.
महेश और राजन को उम्रकैद: पुलिस ने जांच के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू और लूटी गई बाइक बरामद की थी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से छह महत्वपूर्ण गवाह पेश किए गए और पैरवी की गई. अदालत ने महेश और राजन को धारा 302, 394 और 411 आईपीसी के तहत अलग-अलग धाराओं में कड़ी सजा सुनाई है. अर्थदंड न देने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
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