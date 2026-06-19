ETV Bharat / state

फतेहपुर का चर्चित पट्टीशाह दोहरा हत्याकांड: 18 साल बाद कोर्ट का फैसला, 14 दोषियों को उम्रकैद की सज़ा

मामला हथगाम थाना क्षेत्र के पट्टीशाह गांव का है. वर्ष 2008 में एक मातमी जुलूस के दौरान बसपा नेता मज्जू मियां, उनके पुत्र रेयाज अतहर तथा निजी अंगरक्षक शमशाद पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी.

फतेहपुर: जनपद के चर्चित पट्टीशाह दोहरे हत्याकांड में करीब 18 वर्ष बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 14 आरोपियों को दोषी करार दिया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार की अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही प्रत्येक पर 38-38 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

मातमी जुलूस के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की थी: हमले में रेयाज अतहर की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल अंगरक्षक शमशाद ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था. घटना के बाद क्षेत्र में भारी तनाव फैल गया था और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. लंबी न्यायिक प्रक्रिया और सुनवाई के बाद अदालत ने शरीफ, मोईन, नेहाल, रईश, सगीर, इसराइल, अशोक, शफीक, साबिर, सादिक, वाजिद, संजय, मुन्नू सिंह समेत 14 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही सभी पर 38-38 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया.

फैसले के बाद पट्टीशाह गांव में तनाव: फैसला सुनाए जाने के बाद पट्टीशाह गांव में सनसनी फैल गई. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. वहीं मामले पर शासकीय अधिवक्ता अनिल दुबे ने बताया कि अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें- घूंघट से खाकी तक: यूपी में बदल रही बेटियों की तस्वीर, फील्ड में काम करने का दिख रहा जोश