फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में दूरबीन विधि से ऑपरेशन सफल, जल्द शुरू होगी आईपीडी सेवा
आईपीडी शुरू होने से गंभीर मरीजों को इलाज के लिए कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज जैसे बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 12:14 PM IST
फतेहपुर : अल्लीपुर स्थित अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह मेडिकल कॉलेज (फतेहपुर मेडिकल कॉलेज) में आईपीडी सेवा (इन-पेशेंट डिपार्टमेंट) शुरू होने की राह आसान हो गई है. सोमवार को ऑपरेशन थियेटर में तीन मरीजों का लेप्रोस्कोपिक (दूरबीन विधि) से सफल ऑपरेशन किया गया. ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आरके मौर्या के नेतृत्व में हुए.
अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह मेडिकल कॉलेज फतेहपुर के प्राचार्य डॉ. आरके मौर्या ने बताया कि ट्रायल पूर्ण रूप से संचालन में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. भविष्य में शीघ्र ही काॅलेज को पूर्ण रूप से संचालन में लाने की प्रक्रिया की जा रही है. आईपीडी सुविधा शुरू होने से गंभीर मरीजों को इलाज के लिए कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज जैसे बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा. मेडिकल कॉलेज में आईपीडी सेवा के तहत 300 बेड की सुविधा उपलब्ध होगी.
डॉ. आरके मौर्या के मुताबिक ट्रायल के दौरान पित्त की थैली में पथरी से पीड़ित रेखा देवी (48) निवासी जगन्नाथपुर मलवा, विनोद कुमार (35) निवासी सराय शहजादा और सुमन देवी (25) निवासी पधारा बकेवर का ऑपरेशन किया गया. ऑपरेशन के बाद तीनों मरीजों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और उनकी हालत स्थिर है. ऑपरेशन टीम में सीएमएस डॉ. सुजीत कुमार सिंह, डॉ. मुकेतेश कुमार मौर्य शामिल रहे. एनेस्थीसिया टीम में डॉ. एम. हसन व उनकी टीम तथा नर्सिंग स्टाफ में दुर्गा सोनी, राम नरेश सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे.