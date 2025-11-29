फतेहपुर लेखपाल सुसाइड केस; अखिलेश यादव ने घर पहुंच कर दी आर्थिक मदद, भाजपा के लिए कही ऐसी बात
बिंदकी कोतवाली के खजुहा कस्बे में रहने वाले लेखपाल सुधीर कुमार ने 25 नवंबर को हल्दी-मेहंदी की रस्म के बाद आत्महत्या कर ली थी.
फतेहपुर : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार देर शाम आत्महत्या करने वाले लेखपाल सुधीर कुमार कोरी के घर पहुंचे और परिवारीजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी. साथ ही आरोपी अधिकारी पर मुकदमा दर्ज कर बर्खास्त करने की मांग की.
बता दें, बिंदकी कोतवाली के खजुहा कस्बे में रहने वाले लेखपाल सुधीर कुमार (25) ने 25 नवंबर को इंगेजमेंट और हल्दी-मेहंदी की रस्म के बाद आत्महत्या कर ली थी. सुधीर खजुहा ब्लाॅक के सुल्तान गढ़ में लेखपाल के पद पर तैनात थे. फिलवक्त सुधीर जहानाबाद विधानसभा में SIR (वोटर लिस्ट पुनरीक्षण) का काम कर रहे थे. परिजनों ने आत्महत्या के पीछे अधिकारियों द्वारा छुट्टी न दिए जाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि आरोपी बीजेपी के अधिकारी हैं. इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं होगा. इस मुद्दे लोकसभा में उठाया जाएगा. उन्होंने सुधीर के आश्रित परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिए जाने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करने की बात रखी. साथ ही आरोपी कानूनगो पर मुकदमा दर्ज कर तत्काल बर्खास्त करने की मांग दोहराई.
सपा सुप्रीमो ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के नाम पर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है. परिजनों द्वारा तहरीर देने के बावजूद आरोपी अधिकारी पर अब तक मुकदमा दर्ज न होने पर सवाल उठाते हुए कहा, बीजेपी के अधिकारी हैं, इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं होगा. सपा इस गंभीर मुद्दे को लोकसभा सदन में भी उठाएगी और न्याय की लड़ाई लड़ेगी.
