शादी से एक दिन पहले लेखपाल ने की आत्महत्या, परिजनों का आरोप-SIR ड्यूटी से परेशान थे, नहीं मिल रही थी छुट्टी

फतेहपुर : बिंदकी कोतवाली के खजुहा कस्बे में रहने वाले लेखपाल सुधर कुमार (25) ने इंगेजमेंट और हल्दी-मेहंदी की रस्म के बाद सुसाइड कर लिया. सुधीर खजुहा ब्लाॅक के सुल्तान गढ़ में लेखपाल के पद पर तैनात थे. फिलवक्त सुधीर जहानाबाद विधानसभा में SIR (वोटर लिस्ट पुनरीक्षण) का काम कर रहे थे. आत्महत्या के पीछे अधिकारियों द्वारा छुट्टी न दिए जाने और प्रताड़ित करने का आरोप परिजन लगा रहे हैं.

सुधीर कुमार परिवार के साथ बिंदकी कोतवाली के खजुहा कस्बे में रहते थे. घर में मां रामकुमारी, भाई जंगबहादुर, भाभी और बहन रोशनी रहती हैं. पिता श्याम की भी मौत हो चुकी है. भाई और बहन की शादी हो चुकी है. दो दिन पहले ही बहन रोशनी और भाई शादी के सिलसिले में गांव आए थे. सोमवार रात घर में शादी की रस्में (हल्दी-मेहंदी) थी. रस्मों के बाद परिवार के सभी लोग सोने चले गए. इसके बाद सुधीर अपने कमरे में गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. किसी काम के सिलसिले में बहन ने आवाज लगाई, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला. इसके बाद संदेह होने पर दरवाजा तोड़ा गया. जहां सुधीर का शव मिला. आननफानन परिजन सुधीर को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डाॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

रिश्तेदारों ने बताया कि सुधीर की 2 साल पहले लेखपाल के पद पर नियुक्ति हुई थी. 6 महीने पहले सुधीर की शादी पास के गांव सीतापुर की युवती से तय हुई थी. 8 जून 2025 को जहानाबाद के पटेल गेस्ट हाउस में इंगेजमेंट हुआ था. 26 नवंबर को बारात जाने वाली थी, लेकिन मंगलवार को सुधीर ने आत्महत्या कर ली. सुधीर की बहन रोशनी ने बताया कि भाई को छुट्टी नहीं मिल रही है. कानून गो छुट्टी नहीं दे रहे थे. सोमवार को सुधीर काम पर नहीं गया था. इससे नाराज कानूनगो ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था. सोमवार सुबह कानून गो घर आए थे और भाई को हड़काया था. इसी परेशान होकर भाई ने आत्मघाती कदम उठाया है. वहीं सुधीर के होने वाले ससुर भी रो रो कर बेहाल हैं.

वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना बिंदकी पुलिस के साथ एसडीएम बिंदकी प्रियंका अग्रवाल के साथ राजस्व कर्मी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया. बिंदकी कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि लेखपाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल, लेखपाल ने क्यों आत्महत्या की, अभी तक घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, जांच व विधिक कार्रवाई प्रचलित है.