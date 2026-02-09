ETV Bharat / state

मकान मालिक ने सिपाही की पत्नी का अश्लील वीडियो बनाकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार

फतेहपुर : बकेवर थाना क्षेत्र के एक मकान मालिक द्वारा सिपाही की पत्नी का नहाते समय अश्लील वीडियो बनाने और दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी मकान मालिक ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जेवरात भी ऐंठ लिए थे. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी मकान मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.





बकेवर थानाध्यक्ष तुषार श्रीवास्तव के अनुसार कस्बे में रहने वाली पीड़िता ने 23 दिसंबर 2025 को प्रयागराज के घूरपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप है कि जब उसके पति बकेवर थाने में तैनात थे. तब वह उनके साथ कस्बे में किराए के मकान में रहती थी. इसी दौरान पति के न रहने के दौरान मकान मालिक ने उसका नहाते समय वीडियो बना लिया था. इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और जेवरात हड़प लिए. विरोध करने पर जान से मारने और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर चुप करा दिया. सिपाही के स्थानांतरण के बाद पीड़िता ने प्रयागराज में मुकदमा दर्ज कराया था.

मामला दर्ज करने के बाद पुलिस विवेचना में आरोपों में सत्यतता पाई गई. इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी रोहित सविता (23) पुत्र विजयशंकर सविता निवासी बिजुरी, हालमुकाम कस्बा बकेवर को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया गया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया. आरोपी के खिलाफ पहले भी मु0अ0सं0 16/25 धारा 105 बीएनएस में मामला दर्ज है.