फतेहपुर जयराज मान सिंह हत्याकांड; मैनजर ने किया था कत्ल, सामने आयी ये वजह

धारदार हथियार से जयराज मान सिंह का गला रेत दिया था. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फतेहपुर: जमीन के लालच और रातों-रात अमीर बनने की चाह ने एक मैनेजर को हत्यारा बना दिया. अधिवक्ता और जमींदार जयराज मान सिंह की हत्या उनके मैनेजर (मुंशी) अंकित मिश्रा ने की थी. पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने बताया कि आरोपी मैनेजर अंकित मिश्रा लंबे समय से जयराज मान सिंह के यहां काम कर रहा था. जमीन की बिक्री को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था. हत्या का प्लान अंकित मिश्रा ने एक महीने पहले बनाया था. गला रेत कर उतारा मौत के घाट: एसपी अनूप सिंह ने बताया कि बुधवार 21 जनवरी को शाम करीब 4:30 बजे अंकित मिश्रा जयराज मान सिंह को सदर कोतवाली क्षेत्र के महर्षि कॉलोनी स्थित बाग में बातचीत के बहाने ले गया. जानकारी देते पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) सुनसान जगह पाकर उसने धारदार हथियार से जयराज मान सिंह का गला रेत दिया. मौके पर ही उनकी मौत हो गई. बाग में खून से लथपथ शव मिलने पर वहां हड़कंप मच गया. लोकेशन और कॉल डिटेल्स से खुला राज़: हत्या के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए परिजनों को फोन किया और कहा कि जयराज मान सिंह से संपर्क नहीं हो पा रहा है. पुलिस की जांच में कॉल डिटेल, लोकेशन और फोरेंसिक साक्ष्यों ने सारा खेल उजागर कर दिया. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. 48 घंटे के भीतर मर्डर केस का खुलासा: पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने बताया कि आरोपी अंकित मिश्रा यूपी पुलिस में नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था. वह कानून की बारीकियों से भली-भांति परिचित था. हत्या के बाद उसने घर जाकर चाकू और हाथ धोए, लेकिन सबूत मिटाने की उसकी कोशिश नाकाम रही. एडीजी प्रयागराज जोन और आईजी ने देर रात मौके पर पहुंचकर जांच की. पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.