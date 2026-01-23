ETV Bharat / state

फतेहपुर जयराज मान सिंह हत्याकांड; मैनजर ने किया था कत्ल, सामने आयी ये वजह

पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने बताया कि आरोपी मैनेजर अंकित मिश्रा ने हत्या का प्लान एक महीने पहले बनाया गया था.

Photo Credit: ETV Bharat
धारदार हथियार से जयराज मान सिंह का गला रेत दिया था.
फतेहपुर: जमीन के लालच और रातों-रात अमीर बनने की चाह ने एक मैनेजर को हत्यारा बना दिया. अधिवक्ता और जमींदार जयराज मान सिंह की हत्या उनके मैनेजर (मुंशी) अंकित मिश्रा ने की थी. पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने बताया कि आरोपी मैनेजर अंकित मिश्रा लंबे समय से जयराज मान सिंह के यहां काम कर रहा था. जमीन की बिक्री को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था. हत्या का प्लान अंकित मिश्रा ने एक महीने पहले बनाया था.

गला रेत कर उतारा मौत के घाट: एसपी अनूप सिंह ने बताया कि बुधवार 21 जनवरी को शाम करीब 4:30 बजे अंकित मिश्रा जयराज मान सिंह को सदर कोतवाली क्षेत्र के महर्षि कॉलोनी स्थित बाग में बातचीत के बहाने ले गया.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह.

सुनसान जगह पाकर उसने धारदार हथियार से जयराज मान सिंह का गला रेत दिया. मौके पर ही उनकी मौत हो गई. बाग में खून से लथपथ शव मिलने पर वहां हड़कंप मच गया.

लोकेशन और कॉल डिटेल्स से खुला राज़: हत्या के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए परिजनों को फोन किया और कहा कि जयराज मान सिंह से संपर्क नहीं हो पा रहा है. पुलिस की जांच में कॉल डिटेल, लोकेशन और फोरेंसिक साक्ष्यों ने सारा खेल उजागर कर दिया. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

48 घंटे के भीतर मर्डर केस का खुलासा: पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने बताया कि आरोपी अंकित मिश्रा यूपी पुलिस में नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था. वह कानून की बारीकियों से भली-भांति परिचित था. हत्या के बाद उसने घर जाकर चाकू और हाथ धोए, लेकिन सबूत मिटाने की उसकी कोशिश नाकाम रही. एडीजी प्रयागराज जोन और आईजी ने देर रात मौके पर पहुंचकर जांच की. पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

325 साल पहले कालिंजर से फतेहपुर आया था परिवार: ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार मान परिवार करीब 325 वर्ष पूर्व कालिंजर से फतेहपुर आया था. यह परिवार राजा अमान सिंह के वंशज के रूप में जाना जाता है. बताया जाता है कि शेरशाह सूरी के काल में राजा अमान सिंह की हत्या के बाद, उनके खजांची हरिगोविंद सहाय ने रानी और उनके बच्चों को सुरक्षा के मद्देनज़र हथगाम पहुंचाया.

पहले परिवार का सरनेम 'सहाय' था: शुरुआती दौर में परिवार का सरनेम 'सहाय' रहा, जिसे 1921 में अंग्रेजी शासन के दौरान पारिवारिक निर्णय से बदलकर 'मान' कर दिया गया. मान परिवार की पहचान लंबे समय तक मोटी ईंटों से बने महलों और हथगाम क्षेत्र में बसे राजवंशीय प्रभाव से भी जुड़ी रही है. यह परिवार मूल रूप से कालींजर से फतेहपुर आया था और 17 पीढ़ियों से सामाजिक, प्रशासनिक और न्यायिक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है.

बेटी सोफिया अमेरिका से पढ़कर लौटी है: जयराज मान सिंह की पत्नी शहनाज, वीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर श्रीधरमान सिंह की बेटी हैं. उनकी बेटी सोफिया अमेरिका से पढ़ाई कर हाल ही में फतेहपुर लौटी थी. पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने बताया कि मामले में आगे और भी खुलासे हो सकते हैं. गिरफ्तार आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है. सभी पहलुओं पर गहन विवेचना की जा रही है.

चाकू खरीदकर अपने घर में छिपाया था: अभियुक्त अंकित मिश्रा ने बताया कि उसने जयराज मान सिंह की हत्या का प्लान करीब महीने पहले बनाया था. उसी दौरान उसने बाजार से चाकू खरीदकर अपने घर में छिपा दिया था और सही मौके का इंतजार कर रहा था. अभियुक्त ने यह भी बताया कि वह और जयराज मान सिंह रोज़ शाम को महर्षि विद्यालय के सामने स्थित उनके बाग और खेत में टहलने जाया करते थे.

वारदात के दिन दिन भी शाम को टहलने के साथ-साथ जमीन की नाप-जोख कराने का प्लान था. उसने इसी दौरान वारदात को अंजाम दिया था.

