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फतेहपुर संपूर्ण समाधान दिवस; “साहब, मैं जिंदा हूं”, वृद्ध की फरियाद सुन दंग रह गईं डीएम

तहसील के राजस्वकर्मियों की मिलीभगत से वृद्ध की जमीन दूसरे पक्ष के नाम दर्ज कर दी गई.

वृद्ध ने लगाई गुहार साहब मैं जिंदा हूं.
वृद्ध ने लगाई गुहार साहब मैं जिंदा हूं. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 7:30 AM IST

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फतेहपुर : खागा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में शनिवार को एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. डंडे के सहारे समाधान दिवस में पहुंचे 70 वर्षीय वृद्ध की फरियाद सुनकर डीएम समेत सभी अधिकारी दंग रह गए. वृद्ध ने गुहार लगाई की “साहब, मैं जिंदा हूं” और तहसील के राजस्वकर्मियों ने विपक्षियों से मिलीभगत करके पुश्तैनी जमीन दूसरे के नाम दर्ज कर दी. डीएम ने मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे सुजरही गांव निवासी किसान छेद्दू ने अधिकारियों के सामने ही खुद पर डीजल उडेल लिया. यह जानकारी होते ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया. इसके बाद वृद्ध की फरियाद सुनकर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स भी हैरान रह गईं. छेद्दू का आरोप है कि राजस्वकर्मियों की मिलीभगत से उसे मृत दिखाकर उसकी जमीन दूसरे पक्ष के नाम दर्ज कर दी गई. उसे इस फर्जीवाड़े की जानकारी हुई तो वह अधिकारियों के पास पहुंचा, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ.

डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. साथ ही वृद्ध को हरसंभव न्याय दिलाने की बात कही. बहरहाल इस घटना ने तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों में भी मामले को लेकर नाराजगी देखी जा रही है. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस फर्जीवाड़े का खुलासा न होता तो वृद्ध अपनी जमीन से हमेशा के लिए बेदखल हो सकता था.

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