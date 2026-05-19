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फतेहपुर में 24 शातिर अपराधियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई, हत्या-अपहरण समेत कई संगीन मामलों में रहे सक्रिय

फतेहपुर में अपराधियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई. ( Photo Credit : ETV Bharat )