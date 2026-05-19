फतेहपुर में 24 शातिर अपराधियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई, हत्या-अपहरण समेत कई संगीन मामलों में रहे सक्रिय
पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के अनुसार आरोपी लंबे समय से गिरोह बनाकर संगठित तरीके से अपराधों को अंजाम दे रहे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 8:11 AM IST
फतेहपुर : संगठित अपराध और समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ फतेहपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 शातिर अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. हत्या, चोरी, लूट और फिरौती के लिए अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त रहे इन अपराधियों पर की गई कार्रवाई से अपराध जगत में हड़कंप मच गया है.
पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि जिले के असोथर, बकेवर, ललौली, औंग और सदर कोतवाली थाना क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ थाना पुलिस द्वारा विस्तृत गैंगचार्ट तैयार किया गया था. उच्च स्तर से अनुमोदन मिलने के बाद सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है. आरोपी लंबे समय से गिरोह बनाकर संगठित तरीके से अपराधों को अंजाम दे रहे थे. इनके खिलाफ हत्या, चोरी, लूट, मारपीट, रंगदारी और फिरौती के लिए अपहरण जैसे कई गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं.
एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने स्पष्ट कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जिले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के बाद अब आरोपियों की अवैध संपत्तियों, आर्थिक स्रोतों और आपराधिक नेटवर्क की भी जांच की जाएगी. जरूरत पड़ने पर संपत्ति जब्ती जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है. पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई को आगामी समय में अपराध नियंत्रण की दिशा में अहम माना जा रहा है. लगातार हो रही सख्त कार्रवाई से जिले के अपराधियों में भय का माहौल देखा जा रहा है.
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