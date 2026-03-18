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फतेहपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बहू को जिंदा जलाने वाले पांच दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, 5 साल चली सुनवाई

हथगाम थाना क्षेत्र के रामपुर मुआरी गांव का मामला. बाइक न मिलने पर ससुरालियों ने विवाहिता नूरी बानो को जला दिया था.

दहेज हत्या में सजा.
दहेज हत्या में सजा. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 7:56 AM IST

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फतेहपुर : दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की जलाकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-2) अजय सिंह प्रथम की अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. करीब पांच साल लंबी सुनवाई के बाद आए इस फैसले में पति समेत ससुराल पक्ष के पांच दोषियों को सलाखों के पीछे रहने का आदेश दिया गया है. प्रत्येक दोषी पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.



मामला 9 दिसंबर 2020 का है. रामपुर मुआरी गांव में विवाहिता नूरी बानो को दहेज में बाइक न मिलने पर ससुरालियों ने मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया था. गंभीर हालत में उसे पहले फतेहपुर, फिर कानपुर और बाद में लखनऊ रेफर किया गया. जहां इलाज के दौरान 23 जनवरी 2021 को उसकी मौत हो गई. मृत्यु से पहले कानपुर में मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए गए बयान को अदालत ने अहम साक्ष्य माना. जिसमें नूरी ने स्पष्ट रूप से ससुरालियों पर जलाने का आरोप लगाया था. इसके अलावा अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए. जिनके आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया.



अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह व रणधीर सिंह ने प्रभावी पैरवी की. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-2) अजय सिंह प्रथम की अदालत ने पति मो. रिजवान, सास नूरजहां, देवर इरफान और ननद इशरत जहां व गुलशन जहां को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक दोषी पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. सभी दोषी पहले से ही जिला कारागार में निरुद्ध हैं.


इन धाराओं में सजा:

धारा 304-बी (दहेज मृत्यु): सभी को आजीवन सश्रम कारावास.

धारा 498-ए (क्रूरता): तीन-तीन वर्ष की सजा व 10-10 हजार रुपये जुर्माना.

दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4: तीन-तीन वर्ष की सजा व 5-5 हजार रुपये जुर्माना.

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