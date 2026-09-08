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फतेहपुर: पूर्व राज्यमंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया को Facebook पर मिली जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज

​फतेहपुर: जनपद के हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं योगी सरकार में रहे पूर्व राज्यमंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने और गोली मारने की धमकी देने का गम्भीर मामला सामने आया है. आरोप है कि फेसबुक पर 'Dharm Veer Singh' नाम की ID से पूर्व मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए धमकियां दी गईं.

हत्या पर 50 लाख, फॉर्च्यूनर और 10 बीघा जमीन के इनाम का दावा: इस मामले में भाजपा हथगाम मंडल अध्यक्ष की तहरीर पर हथगाम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हथगाम निवासी बीजेपी मंडल अध्यक्ष गणेशी लाल साहू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर 'Dharm Veer Singh' नाम की ID से पूर्व मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया को खुलेआम जान से मारने और गोली से उड़ाने की धमकी दी जा रही है.

​हत्या के बदले 50 लाख और गाड़ी देने का ऐलान: ​तहरीर के मुताबिक, फेसबुक अकाउंट से पूर्व मंत्री के खिलाफ अभद्र एवं आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गईं. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर पूर्व मंत्री की हत्या के लिए 50 लाख रुपये नकद, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 10 बीघा खेत इनाम में देने की बात भी कही गई. इन पोस्ट और धमकियों से पूर्व मंत्री की सुरक्षा को खतरा बताते हुए शिकायतकर्ता ने पुलिस से आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की.