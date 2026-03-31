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फतेहपुर: दुर्गेश गौतम हत्याकांड में 6 दोषियों को उम्रकैद, छह साल बाद आया कोर्ट का बड़ा फैसला

फतेहपुर के चर्चित दुर्गेश गौतम हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने 6 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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फतेहपुर कोर्ट का फैसला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 9:54 PM IST

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फतेहपुर: जनपद में छह वर्ष पूर्व हुए चर्चित युवक हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक दोषी पर 40 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. शासकीय अधिवक्ता शिव किशोर के अनुसार, मृतक दुर्गेश गौतम (21) मुंबई में एक निजी नौकरी करता था. फरवरी 2020 में वह अपने पैतृक गांव आया था, जहाँ खखरेरू क्षेत्र के बेलाई गांव में एक बारात के दौरान उसका कुछ स्थानीय युवकों से विवाद हो गया था.

बारात के विवाद ने लिया रंजिश का रूप: विवाद के कुछ समय बाद दुर्गेश वापस मुंबई लौट गया था, लेकिन लॉकडाउन लगने से ठीक एक माह पहले वह पुनः अपने गांव वापस आ गया. घटना वाले दिन यानी 27 जून 2020 को तारापर गांव में लल्लू नामक व्यक्ति के घर की छत ढलाई का कार्य चल रहा था. इसी दौरान बेलाई गांव से आए दो युवकों के वहां मौजूद होने की जानकारी मिलने पर दुर्गेश पुराने विवाद के चलते अपने साथियों के साथ मौके पर पहुँच गया. देखते ही देखते दोनों पक्षों में तीखी कहासुनी शुरू हो गई और विवाद इतना बढ़ा कि लाठी-डंडे चलने लगे और पथराव शुरू हो गया.

दुर्गेश की बेरहमी से पिटाई और मौत: झगड़े के दौरान लल्लू पक्ष के लोगों ने दुर्गेश को घेर लिया और उसे बेरहमी से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. शोर-शराबा सुनकर मौके पर पहुँचे परिजन आनन-फानन में उसे उपचार के लिए हरदों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले गए. वहाँ तैनात चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद दुर्गेश को मृत घोषित कर दिया, जिससे परिवार में कोहराम मच गया. मृतक के भाई राजेश कुमार की तहरीर पर खखरेरू थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था.

न्यायालय ने सभी छह आरोपियों को माना दोषी: पुलिस ने इस मामले में छेदीलाल उर्फ छेदू, मोहित, माताबदल उर्फ लल्लू, सुरेंद्र, सुभाष और कल्लू के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. सत्र न्यायालय में चली लंबी कानूनी सुनवाई और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने सभी छह आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया. जिला जज ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि समाज में ऐसी हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है और दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. इस फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया है और पुलिस प्रशासन की पैरवी की सराहना की है.

यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने कहा; "स्त्रीधन पर सिर्फ पत्नी का पूर्ण अधिकार, इसे लेने पर नहीं बनता कोई अपराध"

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