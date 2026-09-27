5 साल की बच्ची को कंठस्थ हैं संस्कृत के कठिन श्लोक; फतेहपुर डीएम ने किया सम्मानित
महज 5 वर्ष की उम्र में संस्कृत के आर्या ने एक हजार से अधिक कठिन श्लोक कंठस्थ किए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 7:56 AM IST
फतेहपुर: 5 साल की नन्हीं बच्ची आर्या अग्रवाल ने जब डीएम निधि गुप्ता वत्स के सामने संस्कृत के कठिन श्लोक और वैदिक मंत्रों का सस्वर वाचन किया, तो कुछ पल के लिए पूरा माहौल मानों ठहर सा गया. नन्हीं बच्ची के मुख से शिव तांडव, दुर्गा चालीसा और गीता के श्लोकों का प्रभावी उच्चारण सुनकर डीएम भावुक हुईं. उन्होंने आर्या को गोद में उठाकर दुलारा और उसकी प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि आर्या देवी स्वरूपा है.
महज 5 वर्ष की उम्र में संस्कृत के एक हजार से अधिक कठिन श्लोक कंठस्थ करने वाली आर्या जब तक वाचन करती हैं, तो लोग सब कुछ भूलकर उसे एकटक देखते रहते हैं. वह अब अपनी इसी प्रतिभा के दम पर संस्कृत और भारतीय संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रही है.
जनपद फतेहपुर के किशनपुर की नन्हीं आर्या अग्रवाल ने जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स को भी प्रभावित किया. आर्या अपने पिता मयंक अग्रवाल और मां आकांक्षा अग्रवाल के साथ साध्वी वेश में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची थीं. परिवार की ओर से बताया गया कि आर्या उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के लिए आवेदन करने पहुंची थीं. साध्वी वेश में नन्हीं बच्ची को देखकर डीएम ने उससे आने का कारण पूछा.
इसके बाद आर्या ने एक के बाद एक संस्कृत के कठिन श्लोकों और मंत्रों का वाचन शुरू किया. उसकी स्पष्ट उच्चारण क्षमता, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास देखकर वहां मौजूद लोग भी प्रभावित हुए.
परिजनों के अनुसार, आर्या को छोटी उम्र से ही संस्कृत श्लोकों और भारतीय परंपराओं में विशेष रुचि है. वह एक हजार से अधिक कठिन संस्कृत श्लोकों के साथ शिव तांडव, हनुमान चालीसा और विभिन्न स्तोत्र कंठस्थ कर चुकी है.
डीएम ने आर्या की प्रतिभा की सराहना करते हुए उसके आवेदन को संस्कृत निदेशालय के लिए अग्रसारित किया है. महज पांच वर्ष की उम्र में संस्कृत के कठिन श्लोकों को याद कर उनका मंच पर आत्मविश्वास के साथ वाचन करना आर्या की स्मरण शक्ति और अभ्यास को दर्शाता है.
परिवार का दावा है कि उसे करीब तीन हजार संस्कृत मंत्रों का ज्ञान है. वह 50 से अधिक मंचों पर सनातन संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों में प्रस्तुति दे चुकी है. अलग-अलग राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों में भी वह संस्कृत और भारतीय संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुतियां दे चुकी है.
परिवार के मुताबिक, उसे विभिन्न मंचों पर कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं. वहीं, आर्या की प्रोफाइल मे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल अवॉर्ड, IBR Achiever और Master Mind Award Winner समेत कई उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है. हालांकि इन सम्मानों से संबंधित विस्तृत प्रमाण और श्रेणी का आधिकारिक विवरण अलग-अलग स्तर पर सत्यापन का विषय है.
परिवार का कहना है कि आर्या अब संस्कृत कला रंग के लाइव कार्यक्रम में भी संस्कृत श्लोकों और वैदिक मंत्रों की प्रस्तुति देगी. 02 अक्टूबर 2026 को एक धार्मिक टीवी चैनल पर उसके मंत्रों का लाइव प्रसारण होने की भी जानकारी परिवार ने दी है.
पिता मयंक अग्रवाल पेशे से व्यवसायी हैं, जबकि मां आकांक्षा अग्रवाल गृहिणी हैं. परिजनों का कहना है कि वह आर्या की रुचि को आगे बढ़ाने के साथ बच्चों और युवाओं को भारतीय संस्कृति व संस्कृत से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं.
वहीं जनपद के लोगों का कहना है कि आर्या की कहानी इस बात की मिसाल बनकर सामने आई है कि कम उम्र में मिली सही दिशा, अभ्यास और अवसर से बच्चों की प्रतिभा को मंच मिल सकता है.
संस्कृत के श्लोकों और वैदिक मंत्रों के वाचन से 5 वर्षीय आर्या ने न केवल अपने परिवार, बल्कि किशनपुर और फतेहपुर के सभी लोगों का नाम रोशन किया है.
यह भी पढ़ें: भारत में बहने वाली नदियों का 35% हिस्सा प्रदूषित, करोड़ों खर्च, फिर भी 'संकट' बरकरार, गोरखपुर की नदियों का भी हाल बुरा