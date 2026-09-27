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5 साल की बच्ची को कंठस्थ हैं संस्कृत के कठिन श्लोक; फतेहपुर डीएम ने किया सम्मानित

फतेहपुर डीएम ने किया सम्मानित. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फतेहपुर: 5 साल की नन्हीं बच्ची आर्या अग्रवाल ने जब डीएम निधि गुप्ता वत्स के सामने संस्कृत के कठिन श्लोक और वैदिक मंत्रों का सस्वर वाचन किया, तो कुछ पल के लिए पूरा माहौल मानों ठहर सा गया. नन्हीं बच्ची के मुख से शिव तांडव, दुर्गा चालीसा और गीता के श्लोकों का प्रभावी उच्चारण सुनकर डीएम भावुक हुईं. उन्होंने आर्या को गोद में उठाकर दुलारा और उसकी प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि आर्या देवी स्वरूपा है.

महज 5 वर्ष की उम्र में संस्कृत के एक हजार से अधिक कठिन श्लोक कंठस्थ करने वाली आर्या जब तक वाचन करती हैं, तो लोग सब कुछ भूलकर उसे एकटक देखते रहते हैं. वह अब अपनी इसी प्रतिभा के दम पर संस्कृत और भारतीय संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. जनपद फतेहपुर के किशनपुर की नन्हीं आर्या अग्रवाल ने जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स को भी प्रभावित किया. आर्या अपने पिता मयंक अग्रवाल और मां आकांक्षा अग्रवाल के साथ साध्वी वेश में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची थीं. परिवार की ओर से बताया गया कि आर्या उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के लिए आवेदन करने पहुंची थीं. साध्वी वेश में नन्हीं बच्ची को देखकर डीएम ने उससे आने का कारण पूछा. आर्या अग्रवाल. (Video Credit: ETV Bharat) इसके बाद आर्या ने एक के बाद एक संस्कृत के कठिन श्लोकों और मंत्रों का वाचन शुरू किया. उसकी स्पष्ट उच्चारण क्षमता, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास देखकर वहां मौजूद लोग भी प्रभावित हुए. परिजनों के अनुसार, आर्या को छोटी उम्र से ही संस्कृत श्लोकों और भारतीय परंपराओं में विशेष रुचि है. वह एक हजार से अधिक कठिन संस्कृत श्लोकों के साथ शिव तांडव, हनुमान चालीसा और विभिन्न स्तोत्र कंठस्थ कर चुकी है. डीएम ने आर्या की प्रतिभा की सराहना करते हुए उसके आवेदन को संस्कृत निदेशालय के लिए अग्रसारित किया है. महज पांच वर्ष की उम्र में संस्कृत के कठिन श्लोकों को याद कर उनका मंच पर आत्मविश्वास के साथ वाचन करना आर्या की स्मरण शक्ति और अभ्यास को दर्शाता है.