फतेहपुर में 17 साल बाद नफीस अहमद हत्याकांड में फैसला, 12 दोषियों को उम्रकैद

वरिष्ठ अधिवक्ता एम. तारिक फरीदी और प्रमिल कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश कीं. (Photo Credit: ETV Bharat)

24 नवंबर 2009 को हुई थी वारदात: वारदात 24 नवंबर 2009 की शाम लगभग चार बजे की है. नफीस अहमद अपने भाई शरीफ सेठ के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे. आरोप है कि घर के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने तमंचों और बंदूकों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. हमले में नफीस अहमद गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि शरीफ सेठ भी जख्मी हुए.

फतेहपुर: जनपद के ग्राम पट्टीशाह में वर्ष 2009 में हुए बहुचर्चित नफीस अहमद हत्याकांड में 17 वर्ष बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-2 की न्यायाधीश पूजा विश्वकर्मा ने 12 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या: दोनों को परिजन थाना लेकर पहुंचे, जहां से जिला अस्पताल भेजा गया. उपचार के दौरान चिकित्सकों ने नफीस को मृत घोषित कर दिया, जबकि शरीफ को गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया था. नफीस पर मजहर हैदर उर्फ मज्जू शहीद, राजा सलमान, सीमाब मोबीन ,गय्यूर मसरूर, असगर रुकनुद्दीन, रमेश अब्दुल, वासु अमीन, तेग अली, सगीर, चंद्रभूषण, नसीम हुसैन आदि ने बंदूकों व तमंचों से फायर कर दोनों पर हमला बोल दिया था.

20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया. (Photo Credit: ETV Bharat)

अदालत ने आरोपियों की दलील खारिज की: मुकदमा के दौर मुकदमे की सुनवाई के दौरान कुछ अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी थी. शेष आरोपियों के विरुद्ध अभियोजन पक्ष ने घटनास्थल के साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के आधार पर पैरवी की. बचाव पक्ष ने कुछ आरोपियों के घटना के समय भोपाल और फतेहपुर शहर में होने का दावा किया, लेकिन न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए दलील खारिज कर दी.

बंदूकों से ताबड़तोड़ फायरिंग की गयी थी. (Photo Credit: ETV Bharat)

12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा: अभियोजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम. तारिक फरीदी और प्रमिल कुमार श्रीवास्तव ने प्रभावी बहस करते हुए आरोपियों के आपराधिक इतिहास को भी अदालत के समक्ष रखा. बताया गया कि मुख्य आरोपियों पर हत्या, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट व अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे विचाराधीन रहे हैं. अदालत ने सभी उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर 12 अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने न्यायालय के निर्णय पर संतोष जताया है.

