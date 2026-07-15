ETV Bharat / state

फतेहपुर मर्डर केस: पति को जिंदा जलाने वाली पत्नी और साले को उम्रकैद, 11 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

अदालत ने पति को जिंदा जलाने की दोषी पत्नी नीलम और उसके भाई राजू डांसर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Photo Credit: ETV Bharat
पति के हाथ-पैर बांधकर जिंदा फूंकने वाली नीलम और उसके भाई को आजीवन कारावास (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 10:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फतेहपुर: जनपद में 11 साल पुराने चर्चित हत्या मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-2 अजय सिंह प्रथम की अदालत ने अहम फैसला सुनाया. अदालत ने पति को जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में मृतक अरुण की पत्नी और उसके भाई को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. वहीं, साक्ष्यों के अभाव में अरुण की सास को दोषमुक्त कर दिया गया.

मुंडन संस्कार के बाद शुरू हुआ था विवाद: शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह और रणधीर सिंह के अनुसार घटना 5 अक्टूबर 2014 की है. थाना चांदपुर क्षेत्र के भगलापुर निवासी शिव मंगल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनके बेटे अरुण के साले राजू के बेटे का मुंडन संस्कार गांव के बाहर स्थित मंदिर में था. कार्यक्रम के बाद अरुण की पत्नी नीलम अपने भाई के ट्रैक्टर से मायके जाने लगी, लेकिन अरुण ने उन्हें ट्रैक्टर से उतार लिया. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और अगले दिन राजू ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बहन को मायके नहीं भेजा जा रहा है.

पत्नी ने भाई संग मिलकर लगाई थी आग: पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर नीलम को मायके भेजने की बात तय कराई. इसके बाद नीलम अपनी मां और भाई के साथ कपड़े लेने ससुराल पहुंची. कुछ देर बाद जब अरुण के परिजन घर पहुंचे तो अंदर से धुआं निकलता दिखाई दिया. घर के भीतर अरुण गंभीर रूप से झुलसी हालत में मिला, जिसके हाथ-पैर बंधे थे और कमरे में मिट्टी के तेल की गंध फैली हुई थी.

मरने से पहले अरुण ने खोला था राज: परिजनों के अनुसार, मौत से पहले अरुण ने पत्नी और साले पर उसे बांधकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने का आरोप लगाया था. इसी बयान के आधार पर पुलिस ने 5 अक्टूबर 2014 को मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने छह गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया. सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने अरुण की पत्नी नीलम और उसके भाई राजू डांसर को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.

सास को मिली साक्ष्यों के अभाव में राहत: अरुण की सास जय रानी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर उन्हें बरी कर दिया गया. इस प्रकरण में साक्ष्यों के प्रभावी संकलन, न्यायालय में सुदृढ़ पैरवी एवं अभियोजन की मजबूत प्रस्तुति में पुलिस एवं अभियोजन टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही. पुलिस टीम में निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह, उपनिरीक्षक अश्विनी वर्मा, कांस्टेबल रोहित राजावत, कांस्टेबल जितेन्द्र सिंह एवं कांस्टेबल विवेक कुमार का विशेष योगदान रहा. प्रकरण के विवेचक निरीक्षक अंगद प्रताप सिंह ने निष्पक्ष एवं प्रभावी विवेचना कर साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया.

थाना चांदपुर के पैरोकार कन्हैया कुमार, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी प्रमोद कुमार मिश्र एवं महिला मुख्य आरक्षी सुनैना सोनकर ने न्यायालयीन कार्यवाही के समुचित संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अजय कुमार सिंह ने प्रभावी ढंग से पैरवी करते हुए दोषियों को सजा दिलाने में अहम योगदान दिया.

यह भी पढ़ें- रामपुर: आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर चलेगा बुलडोजर, RDA ने जारी किया गिराने का आदेश

TAGGED:

WIFE NEELAM RAJU DANCER CONVICTED
FTC 2 JUDGE AJAY SINGH VERDICT
HUSBAND BURNT ALIVE FATEHPUR
ADGC AJAY KUMAR SINGH PROSECUTION
FATEHPUR ARUN MURDER CASE 2014

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.