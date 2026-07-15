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फतेहपुर मर्डर केस: पति को जिंदा जलाने वाली पत्नी और साले को उम्रकैद, 11 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

फतेहपुर: जनपद में 11 साल पुराने चर्चित हत्या मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-2 अजय सिंह प्रथम की अदालत ने अहम फैसला सुनाया. अदालत ने पति को जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में मृतक अरुण की पत्नी और उसके भाई को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. वहीं, साक्ष्यों के अभाव में अरुण की सास को दोषमुक्त कर दिया गया.

मुंडन संस्कार के बाद शुरू हुआ था विवाद: शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह और रणधीर सिंह के अनुसार घटना 5 अक्टूबर 2014 की है. थाना चांदपुर क्षेत्र के भगलापुर निवासी शिव मंगल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनके बेटे अरुण के साले राजू के बेटे का मुंडन संस्कार गांव के बाहर स्थित मंदिर में था. कार्यक्रम के बाद अरुण की पत्नी नीलम अपने भाई के ट्रैक्टर से मायके जाने लगी, लेकिन अरुण ने उन्हें ट्रैक्टर से उतार लिया. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और अगले दिन राजू ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बहन को मायके नहीं भेजा जा रहा है.

पत्नी ने भाई संग मिलकर लगाई थी आग: पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर नीलम को मायके भेजने की बात तय कराई. इसके बाद नीलम अपनी मां और भाई के साथ कपड़े लेने ससुराल पहुंची. कुछ देर बाद जब अरुण के परिजन घर पहुंचे तो अंदर से धुआं निकलता दिखाई दिया. घर के भीतर अरुण गंभीर रूप से झुलसी हालत में मिला, जिसके हाथ-पैर बंधे थे और कमरे में मिट्टी के तेल की गंध फैली हुई थी.

मरने से पहले अरुण ने खोला था राज: परिजनों के अनुसार, मौत से पहले अरुण ने पत्नी और साले पर उसे बांधकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने का आरोप लगाया था. इसी बयान के आधार पर पुलिस ने 5 अक्टूबर 2014 को मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने छह गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया. सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने अरुण की पत्नी नीलम और उसके भाई राजू डांसर को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.