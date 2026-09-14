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फतेहपुर में 24 साल पुराने ट्रेन मर्डर केस में कोर्ट का फैसला, 4 दोषियों को उम्रकैद की सज़ा

फतेहपुर में ट्रेन में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है.

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चलती ट्रेन में हत्या के मामले में आया कोर्ट का बड़ा फैसला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 10:23 PM IST

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फतेहपुर: फतेहपुर में 24 साल पुराने चलती ट्रेन में हुई हत्या के चर्चित मामले में अदालत ने सोमवार को चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने हत्या और संपत्ति छीनने के मामले में कृष्णपाल, रामचंद्र, साथी सिंह और अधिवक्ता लालभन को दोषी माना. चारों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अलावा संपत्ति छीनने के मामले में दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना तय किया गया.

2002 में खागा पैसेंजर ट्रेन में हुई थी वारदात: अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं. करीब ढाई दशक पुराने इस मामले में लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद फैसला आने से पीड़ित पक्ष को आखिरकार न्याय मिल गया. वारदात 21 दिसंबर 2002 की सुबह करीब 9:50 बजे हुई थी. सुरेश सिंह अपने साथी के साथ खागा पैसेंजर ट्रेन से फतेहपुर न्यायालय में तारीख पर जा रहे थे.

गोली मारकर चलती ट्रेन से नीचे फेंका था: ट्रेन जैसे ही रमवां और फतेहपुर रेलवे स्टेशन के बीच पहुंची, तभी हथियारबंद आरोपी ट्रेन के डिब्बे में दाखिल हो गए. आरोप है कि चारों ने सुरेश सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपियों ने उनकी लाइसेंसी बंदूक और कारतूस की बेल्ट छीन ली. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने सुरेश सिंह को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया और उनका सामान लेकर फरार हो गए.

अदालत ने बचाव पक्ष के दावों को किया खारिज: घटना की सूचना मिलने पर जीआरपी फतेहपुर ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में छह गवाह पेश किए और मजबूत पैरवी की. आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताते हुए घटना के वक्त इलाहाबाद में मौजूद होने का दावा किया था. हालांकि अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील को पूरी तरह खारिज करते हुए सभी साक्ष्यों के आधार पर सजा सुना दी.

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