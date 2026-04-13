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साली को लेकर भाग रहे जीजा पर तीन को कार से कुचलकर मार डालने का आरोप, 4 घायल

फतेहपुर में बाइक सवारों को कार ने टक्कर मार दी, दो बच्चों समेत चार लोग घायल हो गए.

fatehpur brother in law fleeing with sister in law runs over and kills three 4 Injured
साली को लेकर भाग रहे जीजा ने तीन को कार से कुचलकर मार डाला. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 12:11 PM IST

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फतेहपुर/बिंदकी: नाबालिग साली को लेकर भाग रहे बहनोई ने पीछा कर रहे बाइक सवारों को कार से टक्कर मार दी. परिजनों का आरोप है कि इससे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में एक अन्य बाइक सवार परिवार भी चपेट में आ गया, जिसमें दो बच्चों समेत चार लोग घायल हो गए.

जानकारी के अनुसार, बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के एक कस्बा निवासी महिला अपनी दिवंगत बहन की पुत्री का पालन-पोषण कर रही थीं. करीब एक सप्ताह पहले उनका दामाद किशोरी को घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया था. इस पर परिजनों ने जोनिहा पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी.

रविवार शाम पुलिस चौकी में दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई, जिसमें किशोरी को लेकर विवाद सुलझ नहीं सका. पुलिस ने मामले को कोर्ट में ले जाने की सलाह देकर दोनों पक्षों को भेज दिया. पंचायत के बाद दामाद किशोरी को कार में बैठाकर बिंदकी की ओर निकल गया.

इस पर गीता का पुत्र सत्यवान उर्फ सत्यम, रिश्तेदार मनोज कुमार (18) और अन्नू सोनकर (38) बाइक से उसका पीछा करने लगे. बांदा-कानपुर मार्ग पर आरामशीन के पास बाइक सवारों ने कार को रोकने की कोशिश की. परिजनों का आरोप है कि आरोपी दामाद ने तेज रफ्तार कार बाइक पर चढ़ा दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों बाइक सवार उछलकर दूर जा गिरे और मौके पर ही तीनों की मौत हो गई.

इसी दौरान एक दूसरी बाइक पर जा रहे सुरेंद्र कुमार अपनी बहन ममता और दो बच्चों को जाफरगंज छोड़ने जा रहे थे, उन्हें भी कार ने टक्कर मार दी. हादसे में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.

घटना के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. और फरार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है. बिंदकी कोतवाली निरीक्षक प्रमोद कुमार राव ने बताया कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना के संबंध कोतवाली निरीक्षक प्रमोद कुमार राव ने बताया कि आरोपित कार चालक को हिरासत में लेने का प्रयास किया जा रहा है. तहरीर नही मिली है. प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि कार आरोपी ही चला रहा था.


एसपी अभिमन्यु मांगलिक के अनुसार थाना बिन्दकी क्षेत्र के ग्राम कोरवा के पास 12 अप्रैल की शाम चार पहिया वाहन ने दो बाइकों को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार तीनों लोगों की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार पति-पत्नी व दो बच्चे सुरक्षित हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. वाहन और आरोपी की तलाश जारी है.


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