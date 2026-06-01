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फतेहपुर में विजय निषाद हत्याकांड का खुलासा, ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पति-पत्नी ने आरी से काटे थे शव के टुकड़े

निजी वीडियो पोस्ट करने की धमकी: फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि विजय निषाद का महिला से लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था. शुरुआत में दोनों प्रेमियों के बीच सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन समय बीतने के साथ ही उनके रिश्तों में कड़वाहट और विवाद बढ़ने लगे थे. विजय उस विवाहित महिला पर लगातार बातचीत करने और मिलने का अनुचित दबाव बना रहा था. वह महिला के कुछ निजी फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की सीधी धमकी भी दे रहा था.

फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बकेवर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित विजय निषाद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया. पुलिस ने इस खूनी वारदात में शामिल एक विवाहित महिला और उसके सगे पति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है. पुलिस जांच और सर्विलांस रिपोर्ट में यह सामने आया कि महिला ने अपने पति के साथ मिलकर अपने ही प्रेमी की हत्या का प्लान बनाया था.

पति-पत्नी ने मिलकर रची साजिश: अपमानजनक परिस्थितियों के चलते महिला मानसिक तनाव में थी और वह किसी भी कीमत पर इस ब्लैकमेलिंग की समस्या से छुटकारा पाना चाहती थी. बकेवर थाना प्रभारी तुषार श्रीवास्तव के अनुसार महिला ने अपने पति कामता निषाद को पूरी बात बता दी, जिसके बाद दोनों ने मिलकर विजय को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाया. दोनों आरोपियों ने विजय को फोन कर सुनसान जगह पर बुलाया और उसकी हत्या कर दी.

गूगल-यूट्यूब पर खोजा मर्डर का प्लान: हत्या के बाद इस दंपती ने शव को आरी और ग्राइंडर मशीन की मदद से कई हिस्सों में काटा और फिर उन टुकड़ों को अलग-अलग दिशाओं में फेंक दिया. इस मर्डर केस कोसुलझाने के लिए जब पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की, तो मोबाइल डेटा से कई हैरान करने वाले साक्ष्य सामने आए. मुख्य आरोपी पति कामता निषाद के मोबाइल की सर्च हिस्ट्री से पता चला कि वह मर्डर का प्लान बनाने से पहले इंटरनेट पर लगातार अपराध और कानून से जुड़ी बारीकियां खोज रहा था. उसने गूगल और यूट्यूब पर हत्या के मामलों में पुलिस द्वारा लगाई जाने वाली धाराओं, जेल व्यवस्था और कोर्ट द्वारा दी जाने वाली फांसी की पूरी प्रक्रिया को गहराई से सर्च किया था.

तकनीकी साक्ष्यों से खुला खूनी खेल: आरोपी कामता ने इंटरनेट पर 'फांसी से पहले चेहरे पर काला कपड़ा क्यों पहनाते हैं', 'मर्डर के बाद जेल कैसी होती है' और 'हत्या के मामले में फांसी की सजा कब मिलती है' जैसे कई अजीबोगरीब सवाल सर्च किए थे. पुलिस का कहना है कि यह डिजिटल सर्च हिस्ट्री इस बात का प्रमाण है कि हत्याकांड को पूरी तरह से पहले से प्लान किया गया था. पुलिस ने आरोपी के मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्य और कड़ाई से की गई पूछताछ के आधार पर महज कुछ ही दिनों में इस पूरे मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी को सुलझा लिया. तकनीकी साक्ष्यों के सामने आते ही आरोपी पति-पत्नी टूट गए और उन्होंने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

पुलिस टीम को 25 हजार का इनाम: गिरफ्तारी के बाद हत्यारे पति-पत्नी को स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया. पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि आधुनिक तकनीक और डिजिटल फॉरेंसिक आज के दौर में ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी से वारदात को अंजाम दे, विज्ञान और पुलिस की सूझबूझ के आगे सच सामने आ ही जाता है. इस सफल अनावरण के लिए एसपी ने बकेवर थाना पुलिस टीम को 25,000 रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है.

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