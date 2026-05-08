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पारिवारिक कलह; फतेहपुर में पति से मारपीट कर मांगा तलाक, बाद में तीन मासूम बच्चों को लेकर हुई फरार

कोतवाली क्षेत्र स्थित कबाड़ी मार्केट में रहने वाले दंपती के बीच विवाद का मामला.

पति से मारपीट कर मांगा तलाक.
पति से मारपीट कर मांगा तलाक. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 10:38 AM IST

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फतेहपुर : कोतवाली क्षेत्र स्थित कबाड़ी मार्केट में पति-पत्नी के विवाद का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला पर अपने पति के साथ मारपीट कर लगातार तलाक की मांग करने और तलाक न मिलने पर तीन मासूम बच्चों को साथ लेकर घर से फरार होने का आरोप लगा है. घटना से जुड़ा वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.



कबाड़ी मार्केट सज्जाक अली ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसका निकाह करीब आठ वर्ष पूर्व सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के सेटी गांव निवासी युवती से हुआ था. शादी के शुरुआती एक वर्ष तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि विवाद के चलते पत्नी मायके चली गई थी और करीब तीन महीने बाद महिला थाने में समझौते के बाद फिर से साथ रहने लगी.

सज्जाक का आरोप है कि समझौते के बाद भी घरेलू विवाद खत्म नहीं हुआ और पत्नी आए दिन उससे मारपीट कर तलाक देने का दबाव बनाती रही. करीब दो महीने पहले भी पत्नी द्वारा मारपीट की थी और अब फिर तलाक मांगा. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सज्जाक के मुताबिक जब उसने तलाक देने से इंकार कर दिया तो पत्नी घर छोड़कर चली गई और अपने साथ तीनों मासूम बच्चों को भी ले गई. घर में रखे करीब पांच हजार रुपये और चांदी के जेवरात भी साथ ले गई है. सदर कोतवाल हेमंत मिश्रा का कहना है कि वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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