सपा मीडिया सेल के पोस्ट पर फतेहपुर प्रशासन ने दर्ज कराई एफआईआर, जानें क्या है मामला
समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के पोस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व मंत्री धुन्नी सिंह पर टिप्पणी की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 1:27 PM IST
फतेहपुर/शामली : अवैध खनन को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. खनन अधिकारी देशराज सिंह ने कोतवाली सदर प्रभारी निरीक्षक को तहरीर प्रेषित कर Samajwadi Party Media Cell के X हैंडल @mediacellsp के संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है.
खनन अधिकारी की तहरीर में उल्लेख किया गया है कि उक्त X हैंडल द्वारा बीते 20 अप्रैल को एक पोस्ट साझा की गई है. जिसमें फतेहपुर जनपद में अवैध खनन और परिवहन को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. खनिज विभाग के अनुसार यह पोस्ट पूर्णतः निराधार, असत्य और भ्रामक है. जिसका उद्देश्य जिला प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश शासन की छवि को धूमिल करना है.
खनिज अधिकारी देशराज सिंह ने स्पष्ट किया कि जनपद में अवैध खनन और अवैध परिवहन के विरुद्ध जिला व तहसील स्तर पर गठित टास्क फोर्स के माध्यम से लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है. नियमित प्रवर्तन कार्रवाई के तहत दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं. जिससे अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश बना हुआ है. बावजूद इसके संबंधित सोशल मीडिया हैंडल द्वारा न केवल भ्रामक तथ्यों का प्रसार किया गया, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं पूर्व मंत्री के विरुद्ध भी अमर्यादित और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया, जो गंभीर आपत्ति का विषय है.
सदर कोतवाल हेमंत मिश्र के अनुसार मामले को गंभीरता से लेकर प्रकरण की जांच की जा रही है. जांचोपरांत सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
शामली पुलिस का खनन माफिया पर बड़ा एक्शन
शामली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यमुना नदी से अवैध खनन कर रहे दो लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मौके से एक जेसीबी और अवैध रेत से लदा डंपर भी बरामद किया है. पकड़े गए दोनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं.
अपर पुलिस अधीक्षक शामली सुमित शुक्ला ने बताया कि रामड़ा गांव में अवैध रूप से यमुना से रेत खनन की सूचना मिली थी. इसके बाद खनन विभाग और एसडीएम कैराना को सूचना दी गई. इसके बाद कार्रवाई के दौरान मौके से एक डंपर व एक जेसीबी बरामद की गई है. आरोपियों के नाम नासिर पुत्र शाहिद निवासी ग्राम झाम्बा थाना सनौली व शहजाद पुत्र साकिब निवासी ग्राम राणा माजरा थाना सनौली जिला पानीपत है. आरोपी यमुना से रेत निकालकर और हरियाणा में दुकानों पर बेचते थे.
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