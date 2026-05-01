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सपा मीडिया सेल के पोस्ट पर फतेहपुर प्रशासन ने दर्ज कराई एफआईआर, जानें क्या है मामला

फतेहपुर/शामली : अवैध खनन को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. खनन अधिकारी देशराज सिंह ने कोतवाली सदर प्रभारी निरीक्षक को तहरीर प्रेषित कर Samajwadi Party Media Cell के X हैंडल @mediacellsp के संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है.

शामली में पकड़े गए खनन के आरोपी. (Photo Credit : ETV Bharat)

खनन अधिकारी की तहरीर में उल्लेख किया गया है कि उक्त X हैंडल द्वारा बीते 20 अप्रैल को एक पोस्ट साझा की गई है. जिसमें फतेहपुर जनपद में अवैध खनन और परिवहन को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. खनिज विभाग के अनुसार यह पोस्ट पूर्णतः निराधार, असत्य और भ्रामक है. जिसका उद्देश्य जिला प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश शासन की छवि को धूमिल करना है.





खनिज अधिकारी देशराज सिंह ने स्पष्ट किया कि जनपद में अवैध खनन और अवैध परिवहन के विरुद्ध जिला व तहसील स्तर पर गठित टास्क फोर्स के माध्यम से लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है. नियमित प्रवर्तन कार्रवाई के तहत दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं. जिससे अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश बना हुआ है. बावजूद इसके संबंधित सोशल मीडिया हैंडल द्वारा न केवल भ्रामक तथ्यों का प्रसार किया गया, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं पूर्व मंत्री के विरुद्ध भी अमर्यादित और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया, जो गंभीर आपत्ति का विषय है.





सदर कोतवाल हेमंत मिश्र के अनुसार मामले को गंभीरता से लेकर प्रकरण की जांच की जा रही है. जांचोपरांत सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.