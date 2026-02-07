ETV Bharat / state

फतेहाबाद में पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल, लूटकांड की जांच के दौरान आरोपियों ने की थी फायरिंग

टोहाना गौरव ट्रेडिंग कंपनी लूटकांड केस में पुलिस मुठभेड़ के दौरान दो बदमाश घायल हुए.

Fatehabad Tohana Gaurav Trading Company Robbery case
टोहाना गौरव ट्रेडिंग कंपनी लूटकांड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 7, 2026 at 11:35 AM IST

Updated : February 7, 2026 at 12:54 PM IST

2 Min Read
फतेहाबाद: टोहाना शहर में गौरव ट्रेडिंग कंपनी में हुई लूट की वारदात के मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. सीआईए टोहाना की टीम जब आरोपियों को पकड़ने पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली दोनों आरोपियों के पैर में लगी.

गिरफ्तारी से बचने के लिए की फायरिंग: पुलिस के अनुसार बदमाश गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने पुलिस टीम पर गोली चला दी. पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

घायल आरोपियों की पहचान: घायल आरोपियों की पहचान कमल उर्फ बच्ची और मोनू उर्फ मोनी के रूप में हुई है. गोली लगने के बाद दोनों को तुरंत नागरिक अस्पताल टोहाना में भर्ती कराया गया. प्राथमिक उपचार के बाद हालत को देखते हुए दोनों को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.

पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल (ETV Bharat)

पिस्टल के बल पर की थी लूट: पुलिस के मुताबिक बीते बुधवार शाम तीन हथियारबंद बदमाशों ने गौरव ट्रेडिंग कंपनी में घुसकर पिस्टल के बल पर करीब डेढ़ लाख रुपये की नकदी लूट ली थी. वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था और पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

एक आरोपी पहले ही हो चुका गिरफ्तार: मामले में पुलिस पहले ही बलियाला निवासी उदित नामक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी थी. जांच के दौरान बाकी दो आरोपियों की तलाश जारी थी. पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर दोनों फरार आरोपियों को भी दबोच लिया.

हथियार और बाइक बरामद: पुलिस ने आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल और देशी कट्टे बरामद किए गए हैं. इन्हीं हथियारों से आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी. फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. इस पूरे मामले को लेकर फतेहाबाद के एसपी सिद्धांत जैन ने कहा कि, “गौरव ट्रेडिंग कंपनी लूटकांड में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में कार्रवाई करनी पड़ी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है.”

Last Updated : February 7, 2026 at 12:54 PM IST

संपादक की पसंद

