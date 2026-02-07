ETV Bharat / state

फतेहाबाद में पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल, लूटकांड की जांच के दौरान आरोपियों ने की थी फायरिंग

टोहाना गौरव ट्रेडिंग कंपनी लूटकांड ( ETV Bharat )

फतेहाबाद: टोहाना शहर में गौरव ट्रेडिंग कंपनी में हुई लूट की वारदात के मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. सीआईए टोहाना की टीम जब आरोपियों को पकड़ने पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली दोनों आरोपियों के पैर में लगी. गिरफ्तारी से बचने के लिए की फायरिंग: पुलिस के अनुसार बदमाश गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने पुलिस टीम पर गोली चला दी. पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से दोनों को गिरफ्तार कर लिया. घायल आरोपियों की पहचान: घायल आरोपियों की पहचान कमल उर्फ बच्ची और मोनू उर्फ मोनी के रूप में हुई है. गोली लगने के बाद दोनों को तुरंत नागरिक अस्पताल टोहाना में भर्ती कराया गया. प्राथमिक उपचार के बाद हालत को देखते हुए दोनों को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल (ETV Bharat)