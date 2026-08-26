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फतेहाबाद सड़क हादसे में कार चालक की मौत, स्कॉर्पियो ने मारी जोरदार टक्कर, सीसीटीवी में कैद वारदात

फतेहाबाद में देर रात भयंकर सड़क हादसा हुआ. दो कारों की टक्कर के बाद एक की मौत हो गई. हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया.

FATEHABAD ROAD ACCIDENT
FATEHABAD ROAD ACCIDENT (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 26, 2026 at 9:09 AM IST

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फतेहाबाद: सेक्टर-3 से भूना रोड की तरफ जाने वाले मार्ग पर मंगलवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. जिसमें कार चालक की मौत हो गई. हादसा स्कॉर्पियो और कार की आमने-सामने हुई टक्कर के कारण हुआ. मृतक की पहचान सेक्टर-3 निवासी हरनाम सिंह के रूप में हुई है.

फतेहाबाद सड़क हादसे में एक की मौत: हरनाम सिंह अपनी कार से सेक्टर-3 की ओर से भूना रोड की तरफ जा रहे थे. इस दौरान भूना की दिशा से आ रही एक स्कॉर्पियो ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और हरनाम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया.

फतेहाबाद सड़क हादसे में कार चालक की मौत (ETV Bharat)

पुलिस मामले की जांच में जुटी: चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. हादसे से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. पुलिस ने फुटेज को कब्जे में लेकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस हादसे के दौरान वाहनों की स्थिति और गति समेत अन्य पहलुओं को भी खंगाल रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है.

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फतेहाबाद दो कारों में टक्कर
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