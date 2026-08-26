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फतेहाबाद सड़क हादसे में कार चालक की मौत, स्कॉर्पियो ने मारी जोरदार टक्कर, सीसीटीवी में कैद वारदात

फतेहाबाद: सेक्टर-3 से भूना रोड की तरफ जाने वाले मार्ग पर मंगलवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. जिसमें कार चालक की मौत हो गई. हादसा स्कॉर्पियो और कार की आमने-सामने हुई टक्कर के कारण हुआ. मृतक की पहचान सेक्टर-3 निवासी हरनाम सिंह के रूप में हुई है.

फतेहाबाद सड़क हादसे में एक की मौत: हरनाम सिंह अपनी कार से सेक्टर-3 की ओर से भूना रोड की तरफ जा रहे थे. इस दौरान भूना की दिशा से आ रही एक स्कॉर्पियो ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और हरनाम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया.