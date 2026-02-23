ETV Bharat / state

रतिया पंचायत समिति अध्यक्ष की कुर्सी गयी, अविश्वास प्रस्ताव पास, 21 में 16 सदस्यों ने विरोध में किया वोट

जश्न मनाते रतिया पंचायत समिति अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने सदस्य ( Etv Bharat )

फतेहाबादः हरियाणा के फतेहाबाद जिला स्थित रतिया पंचायत समिति के चेयरमैन केवल कृष्ण मेहता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है. 22 में से 16 सदस्यों ने कांग्रेस समर्थित केवल कृष्ण मेहता के खिलाफ वोट किया. समिति के एक सदस्य के निधन होने के कारण एक पद खाली है. लघु सचिवालय के कमरा नंबर 32 में सोमवार को विश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग हुई. एडीसी अनुराग ढालिया के निगरानी में चुनाव संपन्न हुआ. 19 फरवरी को अविश्वास पर चुनाव टल गया थाः इसी के साथ कांग्रेस समर्थित चेयरमैन केवल कृष्ण मेहता की कुर्सी आखिरकर चली गई है. इस दौरान 21 में से 16 सदस्यों ने चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया. इससे पहले 19 फरवरी को भी मीटिंग रखी गई थी. मगर एडीसी अनुराग ढालिया की तबीयत खराब होने की वजह से मीटिंग स्थगित कर दी गई. इसके बाद नाराज होकर पंचायत समिति के 16 सदस्य चंडीगढ़ जाकर सीएम नायब सैनी से मिले थे. उनके साथ पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल भी रही थीं. इस मुलाकात के बाद सीएम ने मीटिंग करवाने के निर्देश दिए. अंततः आज सुबह 10 बजे एडीसी अनुराग ढालिया की निगरानी में चुनाव संपन्न हुआ.