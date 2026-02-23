ETV Bharat / state

रतिया पंचायत समिति अध्यक्ष की कुर्सी गयी, अविश्वास प्रस्ताव पास, 21 में 16 सदस्यों ने विरोध में किया वोट

फतेहाबाद की रतिया पंचायत समिति के कांग्रेस समर्थित चेयरमैन केवल कृष्ण मेहता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित.

Keval Krishna Mehta Losses Post
जश्न मनाते रतिया पंचायत समिति अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने सदस्य (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 23, 2026 at 2:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फतेहाबादः हरियाणा के फतेहाबाद जिला स्थित रतिया पंचायत समिति के चेयरमैन केवल कृष्ण मेहता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है. 22 में से 16 सदस्यों ने कांग्रेस समर्थित केवल कृष्ण मेहता के खिलाफ वोट किया. समिति के एक सदस्य के निधन होने के कारण एक पद खाली है. लघु सचिवालय के कमरा नंबर 32 में सोमवार को विश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग हुई. एडीसी अनुराग ढालिया के निगरानी में चुनाव संपन्न हुआ.

19 फरवरी को अविश्वास पर चुनाव टल गया थाः इसी के साथ कांग्रेस समर्थित चेयरमैन केवल कृष्ण मेहता की कुर्सी आखिरकर चली गई है. इस दौरान 21 में से 16 सदस्यों ने चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया. इससे पहले 19 फरवरी को भी मीटिंग रखी गई थी. मगर एडीसी अनुराग ढालिया की तबीयत खराब होने की वजह से मीटिंग स्थगित कर दी गई. इसके बाद नाराज होकर पंचायत समिति के 16 सदस्य चंडीगढ़ जाकर सीएम नायब सैनी से मिले थे. उनके साथ पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल भी रही थीं. इस मुलाकात के बाद सीएम ने मीटिंग करवाने के निर्देश दिए. अंततः आज सुबह 10 बजे एडीसी अनुराग ढालिया की निगरानी में चुनाव संपन्न हुआ.

रतिया पंचायत समिति अध्यक्ष केवल कृष्ण मेहता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास (Etv Bharat)

अविश्वास प्रस्ताव के लिए 14 सदस्य सदस्यों का समर्थन जरूरीः बता दें कि रतिया पंचायत समिति के 22 सदस्यों में से एक का निधन हो चुका है. बाकी 21 सदस्यों में से विरोधी खेमे को अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 14 सदस्य चाहिए थे. लेकिन विरोधी खेमे के 16 सदस्यों ने चैयरमेन के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया.

एक साल पहले भी लाया गया था अविश्वास प्रस्तावः 9 फरवरी को 21 में से 16 सदस्यों ने डीसी डॉ. विवेक भारती से मिलकर उनसे अविश्वास प्रस्ताव पर मीटिंग बुलाने की मांग की थी. बता दें पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने 2024 में रतिया विधानसभा चुनाव से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा गया था. केवल कृष्ण मेहता ने उनकी खिलाफत की थी और कांग्रेस का साथ दिया था. इसके बाद केवल कृष्ण मेहता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया. लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ. अब 1 साल बीत जाने पर दोबारा से विश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें उनकी चेयरमैन की कुर्सी चली गई है.

ये भी पढ़ें-पलवल जिला परिषद चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन की कुर्सी गई, अविश्वास प्रस्ताव पास

TAGGED:

FATEHABAD PANCHAYAT SAMITI
रतिया पंचायत समिति फतेहाबाद
केवल मेहता की कुर्सी
केवल मेहता के खिलाफ अविश्वास
KEVAL KRISHNA MEHTA LOSSES POST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.