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फतेहाबाद में किसान से बदतमीजी पर भड़के मंत्री बेदी, बोले-"दिखाओ कितना बड़ा है तुम्हारा पुंझड़"

किसान से बदतमीजी पर भड़के मंत्री बेदी ( ETV Bharat )

फतेहाबाद: जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मंगलवार को कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने 13 मामलों की सुनवाई की. इनमें से 8 मामलों का मौके पर निपटारा किया गया, जबकि 5 मामलों को आगामी कार्रवाई के लिए लंबित रखा गया. बैठक के दौरान अधिकारियों की लापरवाही और किसान से कथित बदतमीजी का मामला सामने आने पर मंत्री ने सख्त रुख अपनाया.

खाल निर्माण में लापरवाही पर कार्रवाई: गांव नाडोढ़ी में खाल खुलवाने से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सिंचाई विभाग के एसडीओ पर लापरवाही के आरोप लगे. मामले में मंत्री ने एसडीओ से स्पष्टीकरण मांगा और तय समय तक जवाब नहीं देने पर निलंबन की कार्रवाई के आदेश दिए. मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि सरकारी काम में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी. फतेहाबाद में किसान से बदतमीजी पर भड़के मंत्री बेदी (ETV Bharat) किसान ने बिजली निगम पर लगाए आरोप: वहीं, बैठक में फतेहाबाद के गांव मढ़ के किसान ने बिजली आपूर्ति से जुड़ी शिकायत मंत्री के सामने रखी. किसान ने आरोप लगाया कि उसके खेत को जिस फीडर से बिजली मिलती है, वहां आपूर्ति में लापरवाही बरती जा रही है. किसान ने बिजली निगम के कर्मचारियों पर काम के बदले पैसे मांगने का आरोप भी लगाया.