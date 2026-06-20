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फतेहाबाद मालखाने से गायब हुई शराब की 100 से ज्यादा पेटियां, सदर थाना प्रभारी पर केस दर्ज, एसपी ने जांच के बाद बदला पूरा स्टाफ

फतेहाबाद मालखाने से गायब हुई शराब की 100 से ज्यादा पेटियां ( ETV Bharat )