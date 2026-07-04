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फतेहाबाद में ढाबे पर बैठे पूर्व सरपंच की गोलियों से भूनकर हत्या, बाइक सवार हमलावरों ने बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां

हरियाणा के फतेहाबाद में ढाबे पर बैठे पूर्व सरपंच की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है.

Fatehabad Former Sarpanch shot dead while sitting at a dhaba
फतेहाबाद में ढाबे पर बैठे पूर्व सरपंच की गोलियों से भूनकर हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 4, 2026 at 8:50 PM IST

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Updated : July 4, 2026 at 9:00 PM IST

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फतेहाबाद : हरियाणा के फतेहाबाद जिले में शनिवार शाम सनसनीखेज वारदात सामने आई. खाराखेड़ी गांव में अज्ञात बदमाशों ने पूर्व सरपंच राजेंद्र खिलेरी (50) की गोलियां मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि राजेंद्र गांव के एक ढाबे पर बैठे थे, तभी बाइक पर सवार होकर आए दो युवकों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. हमलावरों ने करीब 10 राउंड गोलियां चलाईं, जिससे राजेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

दो बाइक और पिस्टल बरामद : राजेंद्र खिलेरी पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता दुड़ाराम बिश्नोई के करीबी माने जाते थे. उनका चौधरी भजनलाल परिवार से भी नजदीकी संबंध बताया जा रहा है. घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल से दो बाइक और दो पिस्टल बरामद की हैं.

फतेहाबाद में ढाबे पर बैठे पूर्व सरपंच की गोलियों से भूनकर हत्या (ETV Bharat)

हत्या के कारणों का खुलासा जारी : फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है और हमलावरों की पहचान के प्रयास जारी हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ-साथ मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है.

Fatehabad Former Sarpanch shot dead while sitting at a dhaba
नायब सिंह सैनी के साथ पूर्व सरपंच (ETV Bharat)
Fatehabad Former Sarpanch shot dead while sitting at a dhaba
मनोहर लाल खट्टर के साथ पूर्व सरपंच (ETV Bharat)

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Last Updated : July 4, 2026 at 9:00 PM IST

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