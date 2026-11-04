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फतेहाबाद में लघु सचिवालय के बाहर चूल्हा चौकी के साथ धरने पर बैठे किसान, दिवाली भी यहीं मनाने की घोषणा

महीने में 3 सप्ताह नहर बंदी के फैसले से किसान नाराज ( ETV Bharat )

फतेहाबाद: लघु सचिवालय के बाहर दूसरे दिन (बुधवार) भी किसानों का धरना जारी रहा. किसानों का कहना है कि इस बार की दिवाली पर लघु सचिवालय के सामने ही मनाएंगे. यह धरना दिन-रात जारी रहेगा. खाने-पीने का प्रबंध भी किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर चूल्हा जलाकर कर लिया है. पगड़ी संभाल जट्टा किसान संगठन की अगुवाई में फतेहाबाद लघु सचिवालय के बाहर यह धरना चल रहा है.

महीने में 3 सप्ताह नहर बंदी के फैसले से किसान नाराजः मीडिया से बातचीत करते हुए पगड़ी संभाल जट्टा किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनदीप नथवान ने बताया कि "सिंचाई विभाग के द्वारा जो पानी का नया शेड्यूल जारी किया गया है, उसमें एक सप्ताह ही पानी मिलेगा और 3 सप्ताह नहर बंदी रहेगी. जबकि इससे पहले दो सप्ताह नहरी पानी मिलता था और 2 सप्ताह नहरबंदी रहती थी. मनदीप नथवान ने कहा कि किसानों के द्वारा गेहूं की बिजाई की जानी है. लेकिन पानी की कमी के चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसी के चलते किसान लघु सचिवालय के बाहर धरना दे रहे हैं. किसानों का कहना है कि पहले की तरह ही पानी की सप्लाई दी जाए."