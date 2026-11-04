फतेहाबाद में लघु सचिवालय के बाहर चूल्हा चौकी के साथ धरने पर बैठे किसान, दिवाली भी यहीं मनाने की घोषणा
Farmers Protest In Fatehabad: सिंचाई विभाग के नया शेड्यूल के अनुसार सप्ताह में 3 सप्ताह के बाद नहर से पानी छोड़ने पर किसान नाराज हैं.
Published : November 4, 2026 at 3:52 PM IST
फतेहाबाद: लघु सचिवालय के बाहर दूसरे दिन (बुधवार) भी किसानों का धरना जारी रहा. किसानों का कहना है कि इस बार की दिवाली पर लघु सचिवालय के सामने ही मनाएंगे. यह धरना दिन-रात जारी रहेगा. खाने-पीने का प्रबंध भी किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर चूल्हा जलाकर कर लिया है. पगड़ी संभाल जट्टा किसान संगठन की अगुवाई में फतेहाबाद लघु सचिवालय के बाहर यह धरना चल रहा है.
महीने में 3 सप्ताह नहर बंदी के फैसले से किसान नाराजः मीडिया से बातचीत करते हुए पगड़ी संभाल जट्टा किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनदीप नथवान ने बताया कि "सिंचाई विभाग के द्वारा जो पानी का नया शेड्यूल जारी किया गया है, उसमें एक सप्ताह ही पानी मिलेगा और 3 सप्ताह नहर बंदी रहेगी. जबकि इससे पहले दो सप्ताह नहरी पानी मिलता था और 2 सप्ताह नहरबंदी रहती थी. मनदीप नथवान ने कहा कि किसानों के द्वारा गेहूं की बिजाई की जानी है. लेकिन पानी की कमी के चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसी के चलते किसान लघु सचिवालय के बाहर धरना दे रहे हैं. किसानों का कहना है कि पहले की तरह ही पानी की सप्लाई दी जाए."
ओलावृष्टि के लिए किसानों को मुआवजा दे सरकारः वहीं ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है. उसके मुआवजे को लेकर भी सरकार जल्द घोषणा करे. इन सभी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर किसानों का धरना जारी है. मनदीप नथवान ने कहा कि दिवाली इस बार लघु सचिवालय के बाहर ही मनाई जाएगी और उसके बाद किसान चंडीगढ़ की और कूच करेंगे और सरकार को गिराने का काम करेंगे.