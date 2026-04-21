MLA फतेह बहादुर सिंह को इटारसी से आया धमकी भरा फ़ोन, 9 मई तक हत्या की चेतावनी !
गोरखपुर के कैंपियरगंज से विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह के पुत्र फतेह बहादुर सिंह को मिली जान से मारने की धमकी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 10:10 AM IST|
Updated : April 21, 2026 at 10:44 AM IST
गोरखपुर: यूपी के पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह के पुत्र और सात बार के विधायक और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है. सोमवार को अज्ञात शख्स ने 9 मई तक उनकी हत्या कर देने की बात कही है. साथ ही सहयोगियों को भी मार देने का उसने दावा किया है. फोन पर मिली ये धमकी मध्यप्रदेश से आई थी. इस फोन कॉल को गंभीरता से लेते हुए बाद पूर्व मंत्री के सहयोगी ने कैंपियरगंज थाने में तहरीर दी. जिसके आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और संबंधित कॉल्स की डिटेल्स की जांच में जुट गई है.
जिले की कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक फतेह बहादुर सिंह को जिस आरोपी ने फोन पर ये धमकी दी है उसका लोकेशन एमपी के इटारसी जिला में मिला है. सोशल मीडिया पर धमकी देने का ऑडियो भी वायरल हो रहा है. इस मामले में पूर्व मंत्री के सहयोगी और नगर पंचायत चौमुखा के निवासी नवीन सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि वार्ड नंबर एक निवासी रजनीकांत ने राम चौरा निवासी सूरज के मोबाइल फोन पर बातचीत के दौरान क्षेत्रीय विधायक फतेह बहादुर सिंह और उनके प्रतिनिधि गणेश दत्त त्रिपाठी, सहयोगी शमशेर सिंह और चेयरमैन प्रतिनिधि गोपाल सिंह समेत कई लोगों को आपत्तिजनक शब्द बोलते हुए, 9 मई तक जान से मारने की धमकी दी है.
वहीं पूरे मामले पर थानाध्यक्ष कैंपियरगंज दीपक सिंह ने जानकारी देते बताया कि तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच में जुटे हैं.
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