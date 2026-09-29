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दिल्ली: बदरपुर बॉर्डर पर भीषण सड़क हादसा, कार के परखच्‍चे उड़े; एक की मौत

सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त कार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. साउथ ईस्ट दिल्ली के बदरपुर थाना इलाके में मंगलवार तड़के करीब 3 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया. फरीदाबाद से दिल्ली की ओर आ रही एक तेज रफ्तार कार ने बदरपुर बॉर्डर के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.