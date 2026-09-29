दिल्ली: बदरपुर बॉर्डर पर भीषण सड़क हादसा, कार के परखच्चे उड़े; एक की मौत
फरीदाबाद से दिल्ली आ रही तेज रफ्तार कार ने बदरपुर बॉर्डर के पास खड़े एक ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.
Published : September 29, 2026 at 1:14 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. साउथ ईस्ट दिल्ली के बदरपुर थाना इलाके में मंगलवार तड़के करीब 3 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया. फरीदाबाद से दिल्ली की ओर आ रही एक तेज रफ्तार कार ने बदरपुर बॉर्डर के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.
हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
हादसे की सूचना बदरपुर थाना पुलिस को एक राहगीर के जरिए मिली . सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची . पुलिस ने कार में फंसे घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर की मोर्चरी भेज दिया है. साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी विनीत कुमार के मुताबिक, बदरपुर बॉर्डर पर सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद बदरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी. शुरुआती जांच में सामने आया कि फरीदाबाद से दिल्ली की ओर आ रही कार ने खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मारी. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि तीन लोग घायल हैं. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है .
फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी है. पुलिस मृतक और घायलों के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है. साथ ही हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दुर्घटना के समय कार की रफ्तार कितनी थी और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ. गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में सड़क हादसों के कई मामले सामने आए हैं. करीब दो दिन पहले भी सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के पास तेज रफ्तार कार ने एक ऑटो को टक्कर मार दी थी. उस हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई थी . बदरपुर बॉर्डर पर हुए ताजा हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
इसे भी पढ़ें