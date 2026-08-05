ETV Bharat / state

मेहंदी छूटी नहीं और हो गया तलाक, दुल्हन ने कही ऐसी बात, 7 दिन में डायवोर्स

इंदौर में इस नव विवाहित जोड़े के तलाक का सबसे बड़ा कारण महिला का शादी से पहले अफेयर था. तलाक की वजह कोर्ट में बताई गई तो सुनने वाले भी हैरान रह गए. ससुराल पहुंचते ही दुल्हन ने कहा था, '' मैं यहां खुश नहीं हूं, कहीं और इन्वॉल्व हूं, मेरे घर वालों ने जबरन शादी कराई है.'' ये सुनकर ससुराल वाले स्तब्ध रह गए. उन्हें इस बात की हैरानी ज्यादा थी कि ये सब पहले क्यों नहीं बताया? हालांकि, ससुराल पक्ष ने आनन-फानन में फैमिली कोर्ट में म्युचुअल डायवोर्स का आवेदन दिया, जिसमें चौंकाने वाला फैसला हुआ.

इंदौर : शादी के बाद सात जन्मों के साथ की बात तो छोड़िए अब रिश्ते सात दिन भी नहीं टिक रहे हैं. इंदौर से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के महज 7 दिन बाद ही पति-पत्नी का तलाक हो गया. सही मायनों में मध्य प्रदेश का ये पहला ऐसा मामला कहा जा सकता है, जहां हाथों की मेहंदी उतरने से पहले ही तलाक हो गया. इस तलाक के पीछे की वजह भी चौंकाने वाली है.

मामले की जानकारी देतीं एडवोकेट वर्षा गुप्ता (Etv Bharat)

7 दिन के अंदर तलाक को मंजूरी

इस अजीबोगरीब मामले पर फैमिली कोर्ट ने पहली बार 7 दिन में ही तलाक की मंजूरी दे दी. फैमिली कोर्ट की एडवोकेट वर्षा गुप्ता ने बताया, '' सामान्य तौर पर किसी भी डायवोर्स के मामले में अपील के बाद परामर्श और सुनवाई के लिए कम से कम डेढ़ साल का वक्त लगता है, लेकिन इस केस में कोर्ट को यह पता चला कि दुल्हन पहले से ही कहीं और इंवॉल्व है और शादी के बाद उसने ससुराल पहुंचते ही अपने प्रेम प्रसंग की जानकारी खुद ससुराल वालों को दी. वहीं पति और ससुराल पक्ष को भी डायवोर्स देने में कोई आपत्ति नहीं थी. ऐसे में कोर्ट ने दोनों के तलाक को 7 दिन में ही मंजूरी दे दी.''

इंदौर फैमिली कोर्ट ने 7 दिन के अंदर तलाक को दी मंजूरी (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

एडवोकेट वर्षा गुप्ता ने आगे कहा, तमाम तर्क सुनते हुए फैमिली कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग (irretrievable breakdown) यानी ''रिश्ते में सुधार की कोई गुंजाइश'' नहीं का लाभ देते हुए इस तलाक को मंजूर कर दिया. कई सालों तक अलग रहने और लंबे कानूनी विवाद से दोनों पक्षों को बचाने के लिए शादी को तुरंत खत्म करने का फैसला सुनाया गया. इस केस को लेकर माना जा रहा है कि इंदौर ही नहीं मध्य प्रदेश में इस तरह का पहला ऐसा मामला होगा जहां दूल्हा-दुल्हन की शादी की मेहंदी छूटने के पहले 7 दिन में ही तलाक हो गया.

अफेयर है तो शादी क्यों?

इस केस के साथ कई अन्य घटनाएं भी लोगों के बीच एक बड़ा सवाल पैदा कर रही हैं. सवाल ये कि अगर शादी के पहले ही अफेयर या रिलेशनशिप में हैं और शादी नहीं करना चाहते, तो लड़का या लड़की शादी से इनकार क्यों नहीं करते? क्यों परिवार के दबाव में आकर शादी कर ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं या किसी वारदात को अंजाम देते हैं? 7 दिन में डायवोर्स के इस अनोखे मामले को छोड़ दें, तो इंदौर में सोनम रघुवंशी केस, पुणे का सिया और केतन केस ऐसी शादियों के साइड इफेक्ट के सबसे बड़े उदाहरण हैं.