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121 टोल प्लाजा पर शुरू हुआ डिजिटल लोकल पास, घर बैठे बनवा सकेंगे मासिक पास

जयपुर: नेशनल हाईवे पर बार-बार टोल चुकाने वाले स्थानीय वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने डिजिटल लोकल पास की सुविधा का विस्तार कर दिया है. अब देशभर के 121 टोल प्लाजा पर पात्र स्थानीय वाहन चालक घर बैठे अपना मासिक लोकल पास बनवा सकेंगे. इसके लिए उन्हें टोल प्लाजा पर जाकर दस्तावेज जमा करने या आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं होगी.

राजमार्गयात्रा एप से बनेगा लोकल पास : डिजिटल लोकल पास की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है. पात्र वाहन चालक राजमार्गयात्रा मोबाइल एप के जरिए लोकल पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसी ऐप से पास का नवीनीकरण और उसे प्रबंधित करने की सुविधा भी मिलेगी. इस डिजिटल व्यवस्था के तहत आवेदन की पात्रता की जांच के लिए डिजिलॉकर, वाहन और जीआईएस आधारित सत्यापन को जोड़ा गया है. इससे आवेदक के दस्तावेज और पते की जानकारी ऑनलाइन सत्यापित की जा सकेगी. इससे प्रक्रिया पहले की तुलना में तेज, पारदर्शी और आसान होने की उम्मीद है.

20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को मिलेगा लाभ : एनएचएआई के अनुसार, संबंधित टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासी डिजिटल लोकल पास के लिए पात्र हो सकते हैं. पात्रता पूरी होने पर स्थानीय वाहन चालक अपने निर्धारित टोल प्लाजा से लागू नियमों के अनुसार महीनेभर निर्बाध आवागमन कर सकेंगे. यह सुविधा मुख्य रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होगी, जिन्हें रोजाना या नियमित रूप से अपने घर, काम, व्यवसाय या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए उसी टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है.

340 रुपये में मंथली पास : डिजिटल लोकल पास के लिए मासिक 340 रुपये का भुगतान करना होगा. पास मिलने के बाद संबंधित टोल प्लाजा से महीनेभर में कितनी भी बार आना-जाना किया जा सकेगा, बशर्ते आवेदक लागू पात्रता और नियमों को पूरा करता हो. इससे उन स्थानीय वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें रोजाना टोल भुगतान करना पड़ता है. बार-बार टोल शुल्क देने के बजाय पात्र स्थानीय वाहन चालक मासिक पास का लाभ उठा सकेंगे.