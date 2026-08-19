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121 टोल प्लाजा पर शुरू हुआ डिजिटल लोकल पास, घर बैठे बनवा सकेंगे मासिक पास

राजमार्गयात्रा एप से स्थानीय वाहन चालकों को डिजिटल लोकल पास घर बैठे बनवाने की सुविधा शुरू हो गई है.

FASTag Local Pass on NHAI
121 टोल प्लाजा पर शुरू हुआ डिजिटल लोकल पास (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2026 at 2:57 PM IST

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जयपुर: नेशनल हाईवे पर बार-बार टोल चुकाने वाले स्थानीय वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने डिजिटल लोकल पास की सुविधा का विस्तार कर दिया है. अब देशभर के 121 टोल प्लाजा पर पात्र स्थानीय वाहन चालक घर बैठे अपना मासिक लोकल पास बनवा सकेंगे. इसके लिए उन्हें टोल प्लाजा पर जाकर दस्तावेज जमा करने या आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं होगी.

राजमार्गयात्रा एप से बनेगा लोकल पास : डिजिटल लोकल पास की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है. पात्र वाहन चालक राजमार्गयात्रा मोबाइल एप के जरिए लोकल पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसी ऐप से पास का नवीनीकरण और उसे प्रबंधित करने की सुविधा भी मिलेगी. इस डिजिटल व्यवस्था के तहत आवेदन की पात्रता की जांच के लिए डिजिलॉकर, वाहन और जीआईएस आधारित सत्यापन को जोड़ा गया है. इससे आवेदक के दस्तावेज और पते की जानकारी ऑनलाइन सत्यापित की जा सकेगी. इससे प्रक्रिया पहले की तुलना में तेज, पारदर्शी और आसान होने की उम्मीद है.

20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को मिलेगा लाभ : एनएचएआई के अनुसार, संबंधित टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासी डिजिटल लोकल पास के लिए पात्र हो सकते हैं. पात्रता पूरी होने पर स्थानीय वाहन चालक अपने निर्धारित टोल प्लाजा से लागू नियमों के अनुसार महीनेभर निर्बाध आवागमन कर सकेंगे. यह सुविधा मुख्य रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होगी, जिन्हें रोजाना या नियमित रूप से अपने घर, काम, व्यवसाय या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए उसी टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है.

340 रुपये में मंथली पास : डिजिटल लोकल पास के लिए मासिक 340 रुपये का भुगतान करना होगा. पास मिलने के बाद संबंधित टोल प्लाजा से महीनेभर में कितनी भी बार आना-जाना किया जा सकेगा, बशर्ते आवेदक लागू पात्रता और नियमों को पूरा करता हो. इससे उन स्थानीय वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें रोजाना टोल भुगतान करना पड़ता है. बार-बार टोल शुल्क देने के बजाय पात्र स्थानीय वाहन चालक मासिक पास का लाभ उठा सकेंगे.

पढ़ें : NHAI के टोल प्लाजा पर गंदा टॉयलेट दिखे तो करें शिकायत, मिलेगा एक हजार रुपये का FASTag क्रेडिट

सिर्फ निजी वाहनों के लिए सुविधा : डिजिटल लोकल पास की सुविधा नॉन-कमर्शियल यानी निजी वाहनों के लिए है. व्यावसायिक वाहनों को इस स्थानीय पास सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा. पहले स्थानीय लोगों को लोकल पास बनवाने के लिए संबंधित टोल प्लाजा पर जाकर पता प्रमाण और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने पड़ते थे. इसके बाद दस्तावेजों की जांच और पास जारी होने की प्रक्रिया पूरी होती थी. अब इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से पूरा किया जा सकेगा.

पहले दिल्ली में शुरू हुई थी सुविधा : एनएचएआई ने डिजिटल लोकल पास सुविधा की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली के यूईआर-2 स्थित मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा से की थी. शुरुआती स्तर पर सुविधा के सफल उपयोग के बाद अब इसका विस्तार देशभर के 121 टोल प्लाजा तक कर दिया गया है. एनएचएआई आने वाले महीनों में इस सुविधा को देश के अन्य टोल प्लाजा तक भी विस्तार देने की तैयारी में है.

डिजिटल इंडिया को मिलेगा बढ़ावा : एनएचएआई का कहना है कि डिजिटल लोकल पास की सुविधा का मकसद राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थानीय यात्रियों के लिए सेवाओं को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और आसान बनाना है. डिजिलॉकर, वाहन और जीआईएस आधारित सत्यापन के इस्तेमाल से पात्रता जांच में मानवीय दखल कम होगा और आवेदन प्रक्रिया तेज होगी.

इस पहल से स्थानीय वाहन चालकों को टोल प्लाजा के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी. साथ ही डिजिटल माध्यम से आवेदन, नवीनीकरण और सत्यापन होने से राजमार्ग सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी. एनएचएआई की यह पहल डिजिटल इंडिया और तकनीक आधारित नागरिक सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम मानी जा रही है.

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