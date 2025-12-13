ETV Bharat / state

कोरबा में टोल प्लाजा ठेकेदार के खिलाफ भूतपूर्व सैनिक का आमरण अनशन

कारगिल युद्ध लड़ चुके प्रेमचंद पांडेय का आरोप है कि एनएचएआई के ठेकेदार ने उनसे 3 करोड़ की ठगी की है.

FAST UNTO DEATH AGAINST CONTRACTOR
भूतपूर्व सैनिक का आमरण अनशन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 13, 2025 at 11:08 AM IST

4 Min Read
कोरबा: पूर्व सैनिक और कारगिल युद्ध में शामिल प्रेमचंद पाण्डेय से एनएचएआई के ठेकेदार पर 3 करोड़ की ठगी का आरोप लगाया है. रिटायर्ड फौजी प्रेमचंद पाण्डेय का आरोप है कि उन्हें टोल प्लाजा में पार्टनर बनाने के नाम पर घोखा दिया गया. न्याय की मांग को लेकर पीड़ित अब एनएचएआई कार्यालय के सामने अनशन बैठ गए हैं.

कारगिल युद्ध के जवान से ठगी का आरोप

ठगी के शिकार हुए प्रेमचंद पांडेय का कहना है कि जबतक उनको न्याय नहीं मिलता तबतक उनका अनशन जारी रहेगा. प्रेमचंद पांडेय का अनशन सुभाष ब्लॉक से घंटाघर जाने वाले मार्ग पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने चल रहा है. प्रेमचंद पाण्डेय का आरोप है कि ठेकेदार और अधिकारियों के व्यवहार से तंग आकर उन्हें अनशन पर बैठना पड़ा.

भूतपूर्व सैनिक का आमरण अनशन (ETV Bharat)

पहले हमसे कहा गया कि आप लोग सेना से रिटायर हुए हैं. इस काम में पैसा लगाएं. हम ठगी करने वाले के झांसे में आ गए. ये लोग टोल प्लाजा पर गलत तरीके से पैसा लेने लगे तो हमने इनका विरोध किया. इन लोगों ने कहा कहा कि अब हम आपको आपका पैसा भी वापस नहीं करेंगे. हम न्याय की मांग को लेकर यहां धरने पर बैठे हैं. जबतक न्याय नहीं मिलता हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा: प्रेमचंद पांडेय, पूर्व सैनिक और शिकायतकर्ता

हमने जिला प्रशासन से कहा है कि इस मामले की शिकायत दर्ज करें, मेरे कहने के बाद भी अबतक शिकायत तक दर्ज नहीं की गई है. अगर इस तरह से किसी के साथ धोखाधड़ी होगी तो कैसे प्रदेश में सबकुछ ठीक ठाक होगा. इनको न्याय मिलना चाहिए. इनके धरना प्रदर्शन को हमारा नैतिक समर्थन है: ननकीराम कंवर, पूर्व गृहमंत्री, छत्तीसगढ़


टोल प्लाजा में निवेश के नाम पर धोखा देने का आरोप

पीड़ित प्रेमचंद पाण्डेय ने कहा, जशपुर जिले को झारखंड से जोड़ने वाले लोदाम सहित कई राज्यों के टोल प्लाजा में रकम निवेश करने के लिए उन्हें विनोद जैन को 3 करोड़ रुपए नगद और चेक से दिए थे. पूर्व सैनिक प्रेमचंद ने बताया कि बाद में विनोद जैन ने उसे पार्टनर नहीं बनाया और उनके साथ धोखाधड़ी की.


पुलिस पर शिकायत नहीं सुनने का लगाया आरोप

पीड़ित पूर्व फौजी ने आगे यह भी बताया कि ठेकेदार न उसकी रकम वापस कर रहा है, न ही पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई कर रही है. पीड़ित का कहना है कि उसके साथ जो अन्याय हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए और ठगी की रकम वापस चाहिए.




पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर ने भी दिया पूर्व सैनिक को समर्थन

पूर्व फौजी के अनशन को पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने भी समर्थन दिया है. कंवर ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा और नेशनल हाईवे के अधिकारी को पत्र लिखकर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है. ननकी राम कंवर शुक्रवार को धरना स्थल पर भी पहुंचे थे और भूतपूर्व सैनिक को समर्थन दिया था. ननकी ने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि इस मामले में धांधली हुई है. व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है. सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के गलत कार्यों पर लगाम कसना चाहिए.

KORBA
KARGIL WAR
NHAI
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया
