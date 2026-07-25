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मध्य प्रदेश के चार शहरों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, तीन महीने होगी डेडलाइन, मोहन बोले- एसओपी बनेगी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक बल्कि परीक्षाओं से जुड़े मामलों का तीन माह में किया जाएगा निपटारा.

Mohan yadav
मुख्यमंत्री मोहन यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 4:42 PM IST

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Updated : July 25, 2026 at 4:58 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: शिक्षा के मुद्दे पर देश भर में छिड़े छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ये भरोसा दिलाया है कि युवाओं और विद्यार्थियों के कल्याण की चिंता करना हमारा दायित्व है. उन्होने कहा कि मध्य प्रदेश के फास्ट ट्रैक कोर्ट में ना केवल पेपर लीक बल्कि परीक्षाओं से जुड़े दीगर मामलों के निपटारे तीन माह में कर लिए जाएंगे. ये टाइमलाइन तय कर ली गई है. उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स के जरिए नीट परीक्षाओं में सुधार किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा में ये बातें की.

पहले मध्य प्रदेश के चार शहरों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा से जुड़े हर विषय पर बेहद गंभीर और संवेदनशीलता से निर्णय कर रही है. निरंतर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि सुधार हो. समय की ये मांग है कि नौजवानों से जुड़े न्यायिक फैसले जल्दी हों. इसी विचार के साथ मध्य प्रदेश में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट भोपाल, इंदौर जबलपुर और ग्वालियर में बनाए जाएंगे. पेपर लीक से लेकर अन्य परीक्षाएं के मामले इन फास्ट ट्रैक कोर्ट में तीन महीने के भीतर समाधान तक पहुंचाए जाएंगे."

मुख्यमंत्री मोहन यादव (ETV Bharat)

नीट में गड़बड़ी ना हो इसलिए एसओपी तैयार होगी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नीट परीक्षाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि पीएम मोदी विद्यार्थियों के लिए बेहद सकारात्मक भाव रखते हैं. यही वजह है कि पेपर लीक के मामले सामने आने के साथ ही जांच के लिए सरकार ने तुरंत एसआईटी गठित कर दी थी. इसके साथ ही देश भर में आरोपियों की गिरफ्तारियां भी हुई थी. उन्होंने अपनी सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भी हमारा प्रयास है कि नीट परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हों इसके लिए एसओपी तैयार की जाएगी.

देश में सबसे पहले एनईपी यहीं लागू, फास्ट ट्रैक

मोहन यादव ने कहा एमपी फास्ट कोर्ट बनाने वाला पहला राज्य है. इसके अलावा भी देश में सबसे पहले यहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई. इसके अलावा ढाई साल में राज्य सरकार ने तीन नए सरकारी यूनिवर्सिटी शुरू की है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में भी स्टूडेंट्स के कल्याण के निर्णय तेजी से लिए गए हैं. पूरे देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या दोगुनी से अधिक हो चुकी है. पहले पूरे देश में 641 यूनिवर्सिटी थी जिनकी संख्या अब 1400 है. मेडिकल की सीटें पचास हजार से बढ़कर एक लाख तक हो चुकी हैं.

Last Updated : July 25, 2026 at 4:58 PM IST

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