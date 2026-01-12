ETV Bharat / state

मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस जिले के कांग्रेसियों का उपवास, पूर्व मंत्री ये बोले..

झांसी कचहरी चौराहा पर जिला कांग्रेस कमेटी ने दिया धरना, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने सरकार पर बोला.

Published : January 12, 2026 at 9:13 AM IST

झांसी: केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और कानून बदलने के विरोध में यूपी कांग्रेस ने प्रदर्शन तेज कर दिया है. रविवार को गांधी उद्यान कचहरी चौराहा पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देशराज रिछारिया की अध्यक्षता में कांग्रेसियो ने उपवास रखा.


क्या बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री: इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि मनरेगा में प्रस्तावित बदलाव काम के अधिकार पर हमला है. सरकार मजदूरों से मजबूत सुरक्षा कवच छीन रही है. 125 दिन का काम देना महज एक जुमला है. सरकार की मंशा इस योजना को धवस्त करना है. पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार का मकसद था कि जैसे शिक्षा और सूचना का अधिकार मिला वैसे ही रोजगार का अधिकार मिले. ये सरकार कॉरपोरेट घरानों को लाभ देने के लिए चल रही है. वो चाहते हैं कि मजदूर पलायन कर और आत्महत्या करे इसलिए ये योजना बनाई गई है. इस समय फसल होगी उस समय मजदूर को काम नहीं मिलेगा.

वह बोले, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने महिलाओं को सशक्त बनता था. उनके पास काम और पैसा था इस योजना में देश 7 लाख 56 हजार 8 सौ 63 गांव सिर्फ और सिर्फ पालन को बढ़ाएगी.


मनरेगा बचाओ संग्राम के जिला कोर्डिनेटर कुंवर मुकुट सिंह ने कहा कि मजदूरों के साथ सरकार धोखा कर रही है. अब न्यूनतम मजदूरी की कोई गारंटी नही होगी और न ही फसल की कटाई के मौसम में काम की अनुमति होगी. बेरोजगारी और पलायन बढ़ेगा. पंचायती शक्तियों को समाप्त किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार भले ही नाम बदल दे लेकिन मजदूर और किसानों को अनदेखा न करें मजदूर की मजदूरी न छीने, और योजना का स्वरूप न बदलें. योजना में जो नया प्रावधान किया गया है उसके अनुसार ठेकेदारी प्रथा शुरू होगी और मजदूरों से उसका अधिकार छिनेगा.

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देशराज रिछारिया ने कहा कि आज जय जवान जय किसान के उद्घोषक पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर हम कांग्रेसजन संकल्प लेते है कि इस सरकार की किसान और मजदूर विरोधी नीतियों का डटकर मुकाबला करेंगे.

