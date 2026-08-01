जेल से निकलते ही प्रेमिका के भाई को घर में घुसकर गोलियों से भूना, इलाके में दहशत
पूर्णिया में केस वापस नहीं लेने पर जेल से छूटे आरोपी ने घर में घुसकर युवक की गोली मारकर की हत्या
Published : August 1, 2026 at 6:45 PM IST
पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया जिले के मरंगा थाना क्षेत्र में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है. मरंगा चौक के पास अपराधियों ने एक स्थानीय दुकानदार की घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर बेरहमी से हत्या कर दी. इस सनसनीखेज वारदात के बाद से पूरे इलाके में आक्रोश और डर का माहौल बना हुआ है.
पूर्णिया में गोली मारकर हत्या : मृतक युवक मरंगा चौक के पास ही एक ठेला लगाकर फास्ट फूड बेचने का काम करता था. वह रोज की तरह अपना कामकाज निपटाकर रात अपने घर पहुंचा था. इसी दौरान अपराधियों ने देर रात करीब 11.45 बजे उसके घर पर धावा बोल दिया और उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी.
रंजिश का मामला: घटना के पीछे एक पुराना पारिवारिक और कानूनी विवाद सामने आ रहा है. मृतक के परिजनों के अनुसार, गांव का ही एक युवक उनकी नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था. इस मामले में पीड़ित परिवार ने स्थानीय थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था.
जेल से धमकी: परिजनों के मुताबिक आरोपी युवक कुछ दिनों पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था. जेल में रहने के दौरान और बाहर निकलने के बाद भी वह पीड़ित परिवार पर लगातार केस वापस लेने का दबाव बना रहा था. केस नहीं उठाने पर उसने गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी.
अस्पताल में मौत: मृतक के परिजनों ने बताया कि जमानत पर बाहर आते ही देर रात आरोपी ने घर में घुसकर युवक को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक पांच गोलियां दाग दीं. गोलीबारी की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया. खून से लथपथ युवक को आनन-फानन में इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.
पुलिस पर लापरवाही का आरोप: घटना की सूचना मिलते ही पूर्णिया के एसएसपी शौर्य सुमन खुद दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया. वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि समय रहते अगर पुलिस कार्रवाई करती तो आज यह घटना नहीं होती.
थाना प्रभारी का बयान: घटना को लेकर मरंगा थाना प्रभारी कौशल किशोर ने बताया कि परिजनों के बयान पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस की विशेष टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं.
"परिजनों के बयान पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस की विशेष टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं. जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी."- कौशल किशोर, थाना प्रभारी, मरंगा
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