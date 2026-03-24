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IPL सीजन शुरू होने से पहले आध्यात्मिक यात्रा पर काशी पहुंचे तेज गेंदबाज उमेश यादव

वाराणसी: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने सोमवार को अपनी पत्नी तान्या बाधवा के साथ काशी पहुंचे. यहां की सुंदरता को निहारने के बाद उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के साथ ही नमो घाट पर यहां का नजारा भी देखा. इस दौरान उन्होंने अपनी और पत्नी की सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए काशी में होने की जानकारी दी.







इंस्टाग्राम पर साझा की तस्वीरें: जल्द ही आईपीएल के नए सीजन की शुरुआत होने जा रही है. आईपीएल सीजन से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने वाराणसी पहुंचकर आध्यात्मिक तरीके से अपने को तैयार करने का संदेश दिया. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वाराणसी में होने और दर्शन पूजा के साथ ही अपने भक्ति में अंदाज की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा ओम नमः पार्वती पतए हर हर महादेव.

नमो घाट पहुंचकर फोटो खिंचवाई: विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद उमेश यादव ने नमो घाट पहुंचकर यहां पर भी तस्वीर खिंचवाई. दोनों ने गंगा किनारे काफी समय एक साथ बिताया और यहां पर कुछ देर दोनों बैठे भी रहे. इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें देखकर उनके साथ सेल्फी भी ली.

उमेश यादव तेज गेंदबाज है और रिवर्स स्विंग उनकी खासियत है. आईपीएल में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए कई मैच खेले हैं. इस बार भी वह आरसीबी के साथ ही टीम का हिस्सा है.