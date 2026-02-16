ETV Bharat / state

‘फांसी घर’ विवाद: केजरीवाल ने विशेषाधिकार समिति के अधिकार क्षेत्र को दी चुनौती, कहा- कार्रवाई कानूनी रूप से गलत लेकिन अब पेश होने को तैयार

मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि समिति इस मामले में अपनी मर्यादा से बाहर जाकर कार्य कर रही है.

फांसी घर विवाद
फांसी घर विवाद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 16, 2026 at 5:58 PM IST

6 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा परिसर में ऐतिहासिक 'फांसी घर' के उद्घाटन को लेकर शुरू हुआ सियासी घमासान अब कानूनी और तकनीकी दांव-पेंच में उलझ गया है. सोमवार इस मामले की समिति आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को पत्र लिखकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है.

सोमवार को समिति ने केजरीवाल को पेश होने के लिए नोटिस भेजा था. केजरीवाल ने समिति के नोटिस को न केवल 'कानूनी रूप से अस्थिर' बताया है, बल्कि समिति के क्षेत्राधिकार पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं. हालांकि, उन्होंने समिति से अनुरोध किया है वे इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से मार्च के पहले सप्ताह में 2 से 6 फरवरी के बीच समिति की सुनवाई में शामिल हो सकते हैं. विधानसभा की विशेषाधिकार समिति से मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले में मनीष सिसोदिया, आतिशी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, पूर्व उपाध्यक्ष राखी बिड़लान ने भी समिति के सामने पेश होने को लेकर हामी भर दी है.

क्षेत्राधिकार और विधायी मर्यादा का दिया हवाला: केजरीवाल ने चार पन्नों के विस्तृत जवाब में तर्क दिया कि जिस घटना (फांसी घर का उद्घाटन) को लेकर जांच की जा रही है, वह सातवीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान हुई थी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि विधानसभा के विशेषाधिकार उसी सदन के कार्यकाल तक सीमित होते हैं. चूंकि अब आठवीं विधानसभा अस्तित्व में है, इसलिए पिछली विधानसभा के कार्यकाल के किसी कार्य के लिए वर्तमान सदन या उसकी समिति उन्हें समन नहीं कर सकती.

'सत्य अन्वेषण समिति' नहीं है प्रिविलेज कमेटी: केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि विशेषाधिकार समिति की शक्तियां अत्यंत सीमित होती हैं. उनका कहना है कि समिति का कार्य यह जांचना है कि क्या किसी सदस्य या सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है, न कि किसी ऐतिहासिक तथ्य की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग समिति के रूप में कार्य करना. उन्होंने आरोप लगाया कि समिति इस मामले में अपनी मर्यादा से बाहर जाकर कार्य कर रही है.

उद्घाटन का बचाव- अतिथि के तौर पर गया था: पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अगस्त 2022 में हुआ वह कार्यक्रम तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के निमंत्रण पर आयोजित किया गया था. वह वहां एक अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे. भाजपा द्वारा इसे 'टिफिन रूम' बताए जाने और 'फर्जी फांसी घर' के दावों पर उन्होंने कहा कि एक बार विधानसभा भंग होने के बाद उससे जुड़े कार्यों को पिछली तारीख से दंडित नहीं किया जा सकता. दिल्ली विधानसभा सचिवालय को भेजे गए पत्र में अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि उन्हें 7 फरवरी को एक समन प्राप्त हुआ मुझे जिसमें उन्हें 16 फरवरी को दोपहर 3 बजे सदन की विशेषाधिकार समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है.

इन कारणों से विशेषाधिकार समिति को कोई अधिकार नहीं: अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि वे दिल्ली विधानसभा और विशेषाधिकार समिति सहित इसकी विभिन्न समितियों के प्रति उनके मन में अपार सम्मान है. लेकिन जैसा कि उन्होंने 19.09.2025, 13.11.2025 और 19.11.2025 को दिए गए अपने जवाबों में पहले ही संकेत दिया है, दिल्ली विधानसभा और उसकी विशेषाधिकार समिति को कम से कम दो कारणों से 'फांसी घर' की 'प्रामाणिकता' के मुद्दे पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है.

पूर्णतः असंवैधानिक और अवैध: पहला कारण बताते हुए लिखा कि अमरिंदर सिंह बनाम मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का जिक्र किया है. पंजाब विधानसभा बनाम (2010) 6 एससीसी 113 मामले में, यह मुद्दा सातवीं विधानसभा से संबंधित है और 7 फरवरी, 2025 को सातवीं विधानसभा के भंग होने के साथ ही समाप्त हो गया. चूंकि सातवीं विधानसभा के भंग होने के समय 'फांसी घर' से संबंधित कोई प्रस्ताव लंबित नहीं था, इसलिए वर्तमान विधानसभा इस मुद्दे पर पूर्णतः अधिकार क्षेत्र से वंचित है. इसलिए भेजे गए समन और नोटिस अमरिंदर सिंह मामले में संविधान पीठ के निर्णय के प्रत्यक्ष उल्लंघन में हैं और पूर्णतः असंवैधानिक और अवैध हैं.

कार्यवाही मूलभूत अधिकार क्षेत्र से भी वंचित: दूसरा कारण यह विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार स्थापित कानून है, जिसमें हाल ही में सीता सोरेन बनाम मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय भी शामिल है. भारत संघ बनाम (2024) 5 एससीसी 629 के मामले में यह कहा गया है कि विशेषाधिकार केवल उन्हीं पहलुओं तक सीमित है जो सदन के कामकाज के लिए आवश्यक और अनिवार्य हैं. 'फांसी घर' की प्रामाणिकता का दिल्ली विधानसभा के कामकाज से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही यह उसके लिए आवश्यक या अनिवार्य है. इसी कारण से सदन/विशेषाधिकार समिति द्वारा शुरू की गई कार्यवाही मूलभूत अधिकार क्षेत्र से भी वंचित है.

समिति के सामने उपस्थित होने के लिए तैयार: इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहले भी बताया गया है, 'फांसी घर' की प्रामाणिकता के मुद्दे पर मुझे कुछ भी नहीं कहना है. यदि इस पहलू की जांच की आवश्यकता भी हो, तो विधानसभा सचिवालय के प्रशासनिक विभाग द्वारा रखे गए आंतरिक अभिलेखों से इसका पता लगाया जा सकता है. इसलिए, इस उद्देश्य से मुझे बुलाना किसी भी स्थिति में व्यर्थ है. फिर भी, उपरोक्त बातों और दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन रिट याचिका का जिक्र करते हुए कहा है कि सदन की विशेषाधिकार समिति ने उन्हें बार-बार तलब किया है, इसलिए वे समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए तैयार हैं.

जानिए क्या है पूरा मामला: बता दें कि, दिल्ली विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने परिसर में स्थित एक कमरे को 'फांसी घर' के रूप में प्रचारित करने पर सवाल उठाए थे. नई सरकार बनने के बाद भाजपा का दावा है कि वह स्थान दरअसल एक लिफ्ट चैंबर या टिफिन रूम था, जिसे पूर्ववर्ती आप सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च कर फर्जी तरीके से फांसी घर के रूप में पेश किया. इसी आधार पर मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया था, जिसने केजरीवाल सहित मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं को समन जारी किए थे. समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में केजरीवाल और अन्य नेताओं के पेश न होने को ‘सदन की अवमानना’ करार दिया है. वहीं, केजरीवाल और सिसोदिया ने इस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में भी चुनौती दी है.

