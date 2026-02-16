ETV Bharat / state

‘फांसी घर’ विवाद: केजरीवाल ने विशेषाधिकार समिति के अधिकार क्षेत्र को दी चुनौती, कहा- कार्रवाई कानूनी रूप से गलत लेकिन अब पेश होने को तैयार

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा परिसर में ऐतिहासिक 'फांसी घर' के उद्घाटन को लेकर शुरू हुआ सियासी घमासान अब कानूनी और तकनीकी दांव-पेंच में उलझ गया है. सोमवार इस मामले की समिति आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को पत्र लिखकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है.

सोमवार को समिति ने केजरीवाल को पेश होने के लिए नोटिस भेजा था. केजरीवाल ने समिति के नोटिस को न केवल 'कानूनी रूप से अस्थिर' बताया है, बल्कि समिति के क्षेत्राधिकार पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं. हालांकि, उन्होंने समिति से अनुरोध किया है वे इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से मार्च के पहले सप्ताह में 2 से 6 फरवरी के बीच समिति की सुनवाई में शामिल हो सकते हैं. विधानसभा की विशेषाधिकार समिति से मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले में मनीष सिसोदिया, आतिशी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, पूर्व उपाध्यक्ष राखी बिड़लान ने भी समिति के सामने पेश होने को लेकर हामी भर दी है.

क्षेत्राधिकार और विधायी मर्यादा का दिया हवाला: केजरीवाल ने चार पन्नों के विस्तृत जवाब में तर्क दिया कि जिस घटना (फांसी घर का उद्घाटन) को लेकर जांच की जा रही है, वह सातवीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान हुई थी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि विधानसभा के विशेषाधिकार उसी सदन के कार्यकाल तक सीमित होते हैं. चूंकि अब आठवीं विधानसभा अस्तित्व में है, इसलिए पिछली विधानसभा के कार्यकाल के किसी कार्य के लिए वर्तमान सदन या उसकी समिति उन्हें समन नहीं कर सकती.

'सत्य अन्वेषण समिति' नहीं है प्रिविलेज कमेटी: केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि विशेषाधिकार समिति की शक्तियां अत्यंत सीमित होती हैं. उनका कहना है कि समिति का कार्य यह जांचना है कि क्या किसी सदस्य या सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है, न कि किसी ऐतिहासिक तथ्य की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग समिति के रूप में कार्य करना. उन्होंने आरोप लगाया कि समिति इस मामले में अपनी मर्यादा से बाहर जाकर कार्य कर रही है.

उद्घाटन का बचाव- अतिथि के तौर पर गया था: पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अगस्त 2022 में हुआ वह कार्यक्रम तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के निमंत्रण पर आयोजित किया गया था. वह वहां एक अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे. भाजपा द्वारा इसे 'टिफिन रूम' बताए जाने और 'फर्जी फांसी घर' के दावों पर उन्होंने कहा कि एक बार विधानसभा भंग होने के बाद उससे जुड़े कार्यों को पिछली तारीख से दंडित नहीं किया जा सकता. दिल्ली विधानसभा सचिवालय को भेजे गए पत्र में अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि उन्हें 7 फरवरी को एक समन प्राप्त हुआ मुझे जिसमें उन्हें 16 फरवरी को दोपहर 3 बजे सदन की विशेषाधिकार समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है.

इन कारणों से विशेषाधिकार समिति को कोई अधिकार नहीं: अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि वे दिल्ली विधानसभा और विशेषाधिकार समिति सहित इसकी विभिन्न समितियों के प्रति उनके मन में अपार सम्मान है. लेकिन जैसा कि उन्होंने 19.09.2025, 13.11.2025 और 19.11.2025 को दिए गए अपने जवाबों में पहले ही संकेत दिया है, दिल्ली विधानसभा और उसकी विशेषाधिकार समिति को कम से कम दो कारणों से 'फांसी घर' की 'प्रामाणिकता' के मुद्दे पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है.

पूर्णतः असंवैधानिक और अवैध: पहला कारण बताते हुए लिखा कि अमरिंदर सिंह बनाम मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का जिक्र किया है. पंजाब विधानसभा बनाम (2010) 6 एससीसी 113 मामले में, यह मुद्दा सातवीं विधानसभा से संबंधित है और 7 फरवरी, 2025 को सातवीं विधानसभा के भंग होने के साथ ही समाप्त हो गया. चूंकि सातवीं विधानसभा के भंग होने के समय 'फांसी घर' से संबंधित कोई प्रस्ताव लंबित नहीं था, इसलिए वर्तमान विधानसभा इस मुद्दे पर पूर्णतः अधिकार क्षेत्र से वंचित है. इसलिए भेजे गए समन और नोटिस अमरिंदर सिंह मामले में संविधान पीठ के निर्णय के प्रत्यक्ष उल्लंघन में हैं और पूर्णतः असंवैधानिक और अवैध हैं.