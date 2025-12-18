हुनर की सुई से तकदीर की सिलाई: देवघर की टिनी कोमल ने फैशन को बनाया महिला सशक्तिकरण का हथियार
देवघर की टिनी कोमल इलाके को फैशन हब बनाने पर काम रहीं. उनकी कोशिशों से 40 से 50 महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं.
देवघर: कहा जाता है कि जब पक्का इरादा, समाज के लिए चिंता और हुनरमंद हाथ मिलते हैं, तो आत्मनिर्भरता सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज की दिशा बदल देती है. देवघर की रहने वाली टिनी कोमल ने इस कथन को अपने काम से साकार कर दिखाया है. देवघर के बाजार क्षेत्र में स्थापित उनके बुटीक सेंटर की रौनक सिर्फ फैशन तक ही सीमित नहीं है. यहां 40 से 50 महिलाएं न सिर्फ अपने हुनरमंद हाथों से कपड़े बना रही हैं, बल्कि आर्थिक आजादी की अपनी कहानियां भी लिख रही हैं.
टिनी कोमल ने 2017 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया. कोर्स पूरा करने के बाद, उन्होंने देश के जाने-माने फैशन डिजाइनरों के साथ काम किया. बड़े शहरों की चकाचौंध के बीच भी, उनके मन में लगातार एक सवाल घूमता रहता था - क्या मेरा हुनर मेरे अपने जिले के काम आ सकता है?
इसी सवाल ने उन्हें अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़ने की हिम्मत दी. करीब एक साल की प्रोफेशनल नौकरी छोड़ने के बाद, टिनी सीधे अपने गृह जिले देवघर लौट आईं. पहले दो-तीन साल संघर्ष, संशय और तानों से भरे रहे. कई लोगों ने उनसे कहा कि देवघर जैसे धार्मिक शहर में फैशन नहीं चलेगा. लेकिन टिनी को भरोसा था कि देवघर सिर्फ एक धार्मिक शहर नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल पहचान वाला शहर है. उन्हें विश्वास था कि भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालु और टूरिस्ट नई सोच और डिजाइन को अपनाने में पीछे नहीं रहते.
आज, उसी भरोसे की बदौलत, टिनी कोमल का बुटीक देवघर की सीमाओं को पार कर चुका है. उनके डिजाइन की डिमांड झारखंड और बिहार समेत भारत के बड़े शहरों में और यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है. खास बात यह है कि सभी ऑर्डर देवघर में ही तैयार किए जाते हैं और फिर देश-विदेश में भेजे जाते हैं. उनकी डिजाइन तकनीक, जो पारंपरिक कारीगरी और आधुनिक फैशन का मिश्रण है, लोगों को आकर्षित करता है.
टिनी कोमल कहती हैं कि उनका सपना देवघर में एक बड़ा फैशन और ट्रेनिंग हब बनाने का है, जहां स्थानीय महिलाओं को हुनरमंद बनाया जा सके. उन्हें स्थायी रोजगार दिया जा सके. पिछले पांच सालों से, वह लगातार झारखंड और पड़ोसी राज्यों की महिलाओं को इस पहल से जोड़ने के लिए काम कर रही हैं. उनका मानना है कि आज के युवा रोजगार की तलाश में अपना राज्य और जिला छोड़ देते हैं, जिससे इलाके का टैलेंट बाहर चला जाता है. अगर युवा अपने ही इलाकों में काम करें, तो विकास की कहानी जमीनी स्तर से लिखी जा सकती है. यही उनका साफ संदेश है.
टिनी कोमल ने सरकार से भी अपील की है कि अगर ऐसे सामाजिक सोच वाले उद्यमियों को आर्थिक और नीतिगत सहयोग मिले, तो संथाल परगना और झारखंड में रोजगार की क्रांति लाई जा सकती है. आज, टिनी कोमल उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा संतभ बन चुकी हैं जो यह सोचकर पीछे हट जाती हैं कि उनका समाज पुरुष प्रधान है. उनका साफ संदेश है: महिलाएं पहले घर की चौखट लांघें, सफलता खुद उनके कदम चूमेगी.
उन्होंने झारखंड की सभी महिलाओं से अपील की है कि वे अपने हुनर को बाजार से जोड़ें, ताकि महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक नारा न बनकर एक आर्थिक हकीकत बन सके.
