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जापान में फैशन एंड लाइफ स्टाइल प्रदर्शनी शुरू, भारतीय कारोबारियों को मिलेंगे अच्छे ऑर्डर्स

जापान प्रदर्शनी में भारत से 48 निर्यातकों ने हिस्सा लिया.

जापान में फैशन एंड लाइफ स्टाइल प्रदर्शनी शुरू
जापान में फैशन एंड लाइफ स्टाइल प्रदर्शनी शुरू (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 8:42 PM IST

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कानपुर: देश और प्रदेश के ऐसे निर्यातक जो पिछले करीब डेढ़ साल से लगातार अपने कारोबार में तमाम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. उनके लिए अब जापान से एक राहत भरी खबर आई. फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) की ओर से निर्यातकों के कारोबार को विस्तार देने के लिए जापान के ओसाका में 17 जून से फैशन एंड लाइफ़स्टाइल प्रदर्शनी की शुरुआत हो गई है.

आलोक श्रीवास्तव, फियो के सहायक निदेशक (Video Credit : ETV Bharat)

19 जून तक चलने वाले इस प्रदर्शनी में देशभर से 48 निर्यातकों ने हिस्सा लिया है, जिसमें अधिकतर उत्तर प्रदेश के हैं. इस पूरे मामले को लेकर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया, पिछले कुछ सालों से जापान और भारत के व्यापारिक रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं.

अमेरिकी टैरिफ की बढ़ी दरों और सामने आए वैश्विक आर्थिक झंझावात के बीच निर्यातकों का कारोबार पूरी तरह से पटरी से उतर गया था. ऐसे में अब इस फैशन एंड लाइफ़स्टाइल प्रदर्शनी से उन्हें अच्छे ऑर्डर्स मिलने की पूरी उम्मीद है. जो निर्यातक व कारोबारी जापान पहुंचे हैं, वह वहां पर अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे, जिससे जापान के कारोबारियों के साथ बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर कारोबार को विस्तार मिलेगा.

फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि जापान और भारत के बीच पहले से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. इस लिए निर्यातकों से जो भी उत्पाद जापान के कारोबारी लेंगे, वह पूरी तरीके से शुल्क मुक्त उत्पाद होंगे. इससे भारतीय निर्यातकों को अपने उत्पादों से अच्छा मुनाफा मिल सकता है.

आलोक श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि आने वाले सितंबर में योगी सरकार की ओर से इंटरनेशनल ट्रेड शो की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस स्टेज शो में जब जापान के कारोबारी आएंगे तो उन्हें एक बार फिर भारतीय उत्पादों को खरीदने का मौका मिल सकेगा. इस पूरी कवायद से देश के निर्यातकों को अच्छा लाभ होने की पूरी उम्मीद है.

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