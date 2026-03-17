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लखनवी रोटियों की दिलचस्प कहानी, जो देश ही नही, सजते हैं विदेशी दस्तरखानों पर

बादशाह नसीरुद्दीन हैदर ने रोटी का चलन शुरू कराया था ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ की तहजीब में रोटियों का खास स्थान: इस गली, खास तौर पर शीरमाल, तफ्तान, बाकरखानी, खमीरी रोटी और तवा रोटी समेत कई तरह की रोटियों के लिए मशहूर है. इन रोटियों को आमतौर पर मुगलई व्यंजनों के साथ खाया जाता है और पुराने लखनऊ की तहजीब में इसका खास स्थान है.

रोटियां लखनवी जायकों का हिस्सा: इतिहासकार कहते हैं कि नवाबों के जमाने से ही रोटियां लखनवी जायकों का हिस्सा रही हैं. चावल वाली गली इसका जीता जागता गवाह है, भले इसका नाम चावल वाली गली है, लेकिन बीते 200 सालों से इस गली में हर दिन रोटियों का बाजार सजता है. आलम यह है कि पुराने लखनऊ के घरों में सालन तो बनता है, लेकिन रोटी, चावल वाली गली से ही आती हैं. रोटी बनाने वाले कारीगर कहते हैं की बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के जमाने से ही, यहां रोटी का चलन शुरू हुआ, जो अब तक जारी है.

नवाबी रसोइयों की रोटी: लखनऊ की रोटी वाली गली आज भी लखनऊ की नवाबी रसोइयों की परंपरा को जिंदा रखे हुई है. करीब 200 साल पुराना यह बाजार अपनी पारंपरिक और हाथ से बनाई जाने वाली रोटियों के लिए जाना जाता है. माना जाता है कि इसकी शुरुआत लगभग 1830 के आसपास हुई थी.

लखनऊ: नवाबों की शहर, शहर ए लखनऊ की अपनी एक अलग पहचान है, लखनऊ की रूह में बसी नज़ाकत, नफासत, तहज़ीब-ओ-तमद्दुन और शानदार वास्तुकला के साथ नवाबी खाने सिर्फ किताबों तक ही सीमित नही हैं, बलकि लखनवी व्यंजनों के चर्चे विदेशी दस्तरखानों पर भी होते है. वहां भी लखनवी रोटियां अपनी खुशबू बिखेरतीं है.

लखनवी व्यंजनों के चर्चे विदेशी दस्तरखानों पर भी होते है (Photo Credit; ETV Bharat)

रोजमर्रा की जिंदगी में रोटियां शामिल: नवाबी खानदान से ताल्लुक रखने वाले नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि लखनऊ की खानपान संस्कृति में रोटियों की अहम भूमिका रही है. आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में चपाती, तवा रोटी और फुल्का खाया जाता है, लेकिन इसके अलावा शीरमाल, कुलचा, बाकरखानी, पूरी, कचौड़ी, बथुआ की रोटी और लुच्चई जैसे कई तरह के पारंपरिक पकवान भी यहां के खाने में शामिल है.

तंदूरी रोटी मक्खन और घी लगाकर परोसा जाता (Photo Credit; ETV Bharat)





शीरमाल का स्वाद सबसे बेहतर: लखनवी रोटियां खाने के भी अपने एक खास तरीके हैं. हर सालन या सब्जी के साथ कोई भी रोटी नहीं खाई जाती. उदाहरण के तौर पर शामी कबाब के साथ पूड़ी और शीरमाल का स्वाद सबसे बेहतर माना जाता है, जबकि कई सब्जियां चपाती के साथ ही अच्छी लगती हैं.



शीरमाल खास मौकों पर खाई जाती है (Photo Credit; ETV Bharat)

रोटियों के खास शब्द: रोटियों को पकाने के तरीके भी अलग-अलग हैं और इनके लिए भी खास शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे रूमाली और चपाती रोटी को “डाला” जाता है, जबकि पूरी और कचौड़ी “छानी” जाती है. वहीं नान, कुलचा, शीरमाल और बाकरखानी को तंदूर में “लगाया” जाता है और रोगनी को “सेका” जाता है. यह भी लखनऊ की परंपरा की एक दिलचस्प झलक है, जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता.

हर दिन रोटियों का बाजार सजता है (Photo Credit; ETV Bharat)

शीरमाल खास मौकों पर खाई जाती है: शीरमाल के इतिहास से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी बताया जाता है. कहा जाता है कि एक बार नवाब साहब इमामबाड़े में नजर देने गए थे, जहां बावर्चियों ने अलग-अलग तरह के व्यंजन तैयार किए थे. एक बावर्ची ने तंदूर में रोटी बनाकर उस पर जाफरान का लेप लगाया. नवाब को यह रोटी बेहद पसंद आई और तब से इसे “शीरमाल” कहा जाने लगा. उसी समय से लखनऊ में शीरमाल का चलन शुरू हुआ और आज भी यह खास मौकों पर बड़े शौक से खाई जाती है.

शीरमाल, नजर के तौर पर भी पेश किया जाता है (Photo Credit; ETV Bharat)

शीरमाल को नजर के तौर पर भी पेश किया जाता: लखनऊ में कई धार्मिक आयोजनों और त्योहारों में शीरमाल को नजर के तौर पर पेश किया जाता है, कई जगह लंगर में भी बांटा जाता है. पुराने लखनऊ के नक्खास क्षेत्र की इस रोटी वाली गली में आज भी दर्जनों दुकानें मौजूद हैं, जहां दूर-दराज से लोग खास तौर पर रोटियां खरीदने आते हैं. रोटी बनाने वाले कारीगर सुहैल बताते हैं कि यहां करीब 10 से ज्यादा तरह की रोटियां मिलती हैं, पूरे लखनऊ से लोग यहां रोटी खरीदने आते हैं. रमजान के महीने में यहां की रौनक और भी बढ़ जाती है. हालांकि साल भर यहां इसी तरह का नजारा देखने को मिलता है.



शीरमाल खास मौकों पर खाई जाती है (Photo Credit; ETV Bharat)



जाफरानी शीरमाल: रोटी खरीदने आए शाहरुख कहते हैं कि वह जाफरानी शीरमाल लेने आए हैं, जिसका स्वाद बेहद खास होता है. उनके मुताबिक पुराने लखनऊ की यही पहचान है कि यहां अलग-अलग तरह की रोटियां मिलती हैं, चाहे धनिया रोटी हो, कुलचा, नान या खमीरी रोटी, इनका स्वाद और लुक दोनों ही शानदार है.

लखनऊ की तहजीब में रोटियों का खास स्थान (Photo Credit; ETV Bharat)

नवाबी परंपरा: पुराने लखनऊ की यह रोटी वाली गली आज भी नवाबी दौर की परंपरा और स्वाद को जिंदा रखे हुए है, जहां हर रोटी के पीछे एक इतिहास और एक दिलचस्प कहानी है.

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