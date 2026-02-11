ETV Bharat / state

NDPS के आरोपी नाजिम को शरण देने वाला फरजंद अली गिरफ्तार, पुलिस टीम पर किया था हमला

रुद्रपुर: कोतवाली पुलिस ने पुलिस टीम पर हमले के मामले में फरार चल रहे एनडीपीएस के आरोपी को शरण देने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद आरोपी के मोहल्ले में हड़कंप मच गया है. पुलिस टीम पर हमला 1 फरवरी को हुआ था.

फरार नशा तस्कर को शरण देने वाला फरजंद अली गिरफ्तार: उधम सिंह नगर की रुद्रपुर कोतवाली पुलिस बीते कई दिनों से एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में फरार आरोपियों की तलाश कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि रामपुर जनपद के एक नशा तस्कर ने पुलिस पर हमला करने के आरोपी को अपने यहां शरण दे रखी है. सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

नशा तस्कर और उसके साथियों ने पुलिस पर किया था हमला: बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले बाजार चौकी क्षेत्र की सुभाष कॉलोनी में स्मैक की तस्करी की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. पुलिस को देखते ही वहां मौजूद आरोपियों ने पुलिस टीम पर अचानक पथराव कर दिया. इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुलिस ने मौके से स्मैक के साथ एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया था, जबकि अन्य आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहे थे.

पुलिस ने फरजंद अली को कोर्ट में पेश किया: पुलिस की जांच में सामने आया कि फरार आरोपियों में से एक को रामपुर जनपद के थाना अजीमनगर क्षेत्र के रतनपुरा सुभाली निवासी फरजंद अली उर्फ नन्हे पुत्र कल्लन ने अपने यहां पनाह दे रखी थी. पुलिस ने आरोपी के ठिकाने पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पर फरार एनडीपीएस आरोपी को शरण देने का आरोप है. गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से आगे की कानूनी कार्रवाई की गई.