कॉर्बेट के नाम पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से ठगी, आप भी बुकिंग कराने से पहले इन बातों के रखे ध्यान

रामनगर: यदि आप भी भविष्य में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर नैनीताल में आने का प्लान बना रहे है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम पर ठगी भी की जा रही है. ऐसे ही एक मामला पुलिस के सामने आया है, जहां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के साथ ठगी हुई है. फोटोग्राफर ने इस मामले में रामनगर पुलिस को तहरीर भी दी है.

वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एस प्रशांत पुत्र शंकर मूर्ति निवासी नागराबाब बेंगलुरु ने बताया कि वह अपनी एक महिला मित्र के साथ जिम कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन में सफारी के लिए आए थे. उन्होंने बताया कि समस्त बुकिंग फरमान पुत्र नामालूम निवासी खताड़ी रामनगर द्वारा कराई गई थी.

पीड़ित के अनुसार फरमान के कहने पर वें 23 दिसंबर 2025 की रात 11 बजे दिल्ली पहुंचे और होटल में रुके, जिसका किराया 1874 रुपए उन्होंने खुद भुगतान किया. इसके बाद 24 दिसंबर को फरमान द्वारा भेजी गई टैक्सी से वे दिल्ली से रामनगर पहुंचे, जिसका किराया 9000 रुपये उन्होंने अदा किया. रामनगर पहुंचने पर उन्होंने कॉर्बेट क्राउन रिसॉर्ट में एक दिन का कमरा 1871 रुपये में बुक किया, क्योंकि 25 दिसंबर की सुबह उन्हें सफारी पर जाना था.

पीड़ित का आरोप है कि सफारी के दिन फरमान ने जिप्सी भेजने का आश्वासन दिया, लेकिन दोपहर तक कोई जिप्सी नहीं आई. बाद में फरमान खुद आया और बताया कि दोपहर की सफारी रद्द हो गई है. जब अगले दिन यानी 26 दिसंबर की सफारी के बारे में पूछा गया तो उसने साफ मना कर दिया. बाद में पीड़ित ने परमिट की जांच कराई तो पता चला कि फरमान का परमिट फर्जी था.