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दक्षिण हरियाणा के रेलवे नेटवर्क का सपना जल्द होगा पूरा, फर्रुखनगर लोहारू रेल लाइन का लोकेशन सर्वे कंप्लीट

सांकेतिक फोटो ( ians )

भिवानी: दक्षिण हरियाणा के लोगों की वर्षों पुरानी रेल कनेक्टिविटी की मांग अब साकार होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. फर्रुखनगर-लोहारू नई रेल लाइन (साउथ हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर) परियोजना का फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा हो चुका है. पूर्व राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने सांसद रहते हुए इसकी पैरवी की थी.

साउथ हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर: करीब 129 से 130 किलोमीटर लंबा यह प्रस्तावित रेल कॉरिडोर गुरुग्राम, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी जिलों को जोड़ेगा. इसका प्रस्तावित मार्ग गढ़ी हरसरू से शुरू होकर फर्रुखनगर, नांगल, सिलाना, झज्जर, आच्छेज, निमली, चरखी दादरी, तिवाला, निहालगढ़ और नांदा होते हुए लोहारू जंक्शन तक पहुंचेगा. इस रेल लाइन के निर्माण से चारों जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलने का रास्ता खुलेगा.